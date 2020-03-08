Everton Ribeiro comemora convocação para seleção e fase artilheira no Fla

O jogador Everton Ribeiro Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Everton Ribeiro está em alta no Flamengo. Depois de comandar a vitória rubro-negra na estreia da Libertadores, o meio-campista foi convocado por Tite para a seleção brasileira e abriu o placar da vitória sobre o Botafogo neste sábado (7), no Maracanã, por 3 a 0.

Desacostumado a balançar as redes com tanta frequência, o jogador comemorou o momento artilheiro e comentou sobre a convocação.

"Importante estar fazendo gol, fico muito feliz de poder balançar as redes, é o momento maior do futebol. Muito gratificante", disse à rádio "Globo". "Estar de volta à seleção é fruto do que estou fazendo no Flamengo. Agradeço aos companheiros, todo o elenco por esse momento", acrescentou.