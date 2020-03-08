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Futebol

Everton Ribeiro comemora convocação para seleção e fase artilheira no Fla

'Estar de volta à seleção é fruto do que estou fazendo no Flamengo', diz o jogador

Publicado em 08 de Março de 2020 às 08:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 08:48
O jogador Everton Ribeiro Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Everton Ribeiro está em alta no Flamengo. Depois de comandar a vitória rubro-negra na estreia da Libertadores, o meio-campista foi convocado por Tite para a seleção brasileira e abriu o placar da vitória sobre o Botafogo neste sábado (7), no Maracanã, por 3 a 0.
Desacostumado a balançar as redes com tanta frequência, o jogador comemorou o momento artilheiro e comentou sobre a convocação.
"Importante estar fazendo gol, fico muito feliz de poder balançar as redes, é o momento maior do futebol. Muito gratificante", disse à rádio "Globo". "Estar de volta à seleção é fruto do que estou fazendo no Flamengo. Agradeço aos companheiros, todo o elenco por esse momento", acrescentou.
Na próxima quarta-feira (11), o Fla joga a segunda partida da Libertadores. O time recebe o Barcelona-EQU no Maracanã. "Quarta-feira tem mais, é um jogo importante. Agora é descansar e aproveitar com a família e aí voltar com tudo."

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