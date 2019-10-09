Estrela do Norte lança sócio-torcedor e quer voltar a ser protagonista no ES

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 21:06
- Atualizado há 6 anos
Quarto colocado do Capixabão 2019, o Estrela do Norte promete novidades para a próxima temporada. O alvinegro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em processo de reestruturação e garante que vai voltar a ser protagonista no futebol capixaba.
A afirmação é do presidente do time, Ewerton Miranda Treggia, que está há três anos no comando do clube centenário. “Nosso objetivo é ter um time para ser campeão estadual em 2020. Vamos voltar a ser um grande time no Estado”.
Entre os projetos de reestruturação do clube, a diretoria lançou nesta quarta-feira (09), pela primeira vez na história do time, o programa de sócio-torcedor, que permite ao fã do Estrela, contribuir financeiramente com o clube. “O serviço do Sócio Estrela é bem semelhante ao que acontece em grandes times e oferece convênios e vantagens aos associados, como descontos nas compras feitas em sites cadastrados e nos jogos com mando de campo, além de eventos exclusivos que serão organizados. Também já estamos buscando parcerias com o comércio local”, explicou Ewerton.
Os torcedores que forem se tornar sócios, podem optar pelas modalidades: Ouro (R$65,00), Prata (R$30,00), e Bronze (R$15,00) e todos os pagamentos são mensais. O cadastro é feito pelo site www.socioestrela.com.br.
O Estrela também já divulgou ações que focam o envolvimento do clube com a sociedade. Foi criado uma camisa personalizada sobre a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, e toda renda será revertida à Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, em Cachoeiro.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o