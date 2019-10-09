Home
Estrela do Norte lança sócio-torcedor e quer voltar a ser protagonista no ES

Estrela do Norte lança sócio-torcedor e quer voltar a ser protagonista no ES

Diretoria organiza eventos e ações para envolver a sociedade e fortalecer o time

Bruna Hemerly

Repórter / [email protected]

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 21:06

 - Atualizado há 6 anos

Estrela do Norte lança programa sócio torcedor e quer voltar a ser um grande time do ES Crédito: Estrela do Norte

Quarto colocado do Capixabão 2019, o Estrela do Norte promete novidades para a próxima temporada. O alvinegro, de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, está em processo de reestruturação e garante que vai voltar a ser protagonista no futebol capixaba.

A afirmação é do presidente do time, Ewerton Miranda Treggia, que está há três anos no comando do clube centenário. “Nosso objetivo é ter um time para ser campeão estadual em 2020. Vamos voltar a ser um grande time no Estado”.

Entre os projetos de reestruturação do clube, a diretoria lançou nesta quarta-feira (09), pela primeira vez na história do time, o programa de sócio-torcedor, que permite ao fã do Estrela, contribuir financeiramente com o clube.  “O serviço do Sócio Estrela é bem semelhante ao que acontece em grandes times e oferece convênios e vantagens aos associados, como descontos nas compras feitas em sites cadastrados e nos jogos com mando de campo, além de eventos exclusivos que serão organizados. Também já estamos buscando parcerias com o comércio local”, explicou Ewerton.

Os torcedores que forem se tornar sócios, podem optar pelas modalidades: Ouro (R$65,00), Prata (R$30,00), e Bronze (R$15,00) e todos os pagamentos são mensais. O cadastro é feito pelo site www.socioestrela.com.br.

O Estrela também já divulgou ações que focam o envolvimento do clube com a sociedade. Foi criado uma camisa personalizada sobre a campanha Outubro Rosa e Novembro Azul, e toda renda será revertida à Casa de Apoio aos Portadores de Câncer, em Cachoeiro.

Estrela do Norte lança programa sócio torcedor e quer voltar a ser um grande time do ES Crédito: Estrela do Norte

