Escolinha capixaba lesada por agência de viagem é tricampeã em Goiás

Meninos do Gremio Factory Players Crédito: Divulgação

Incerteza, frustração, desesperança. Foram estes os sentimentos que dominaram a garotada do Grêmio Factory Players, projeto capixaba de futebol de base, logo após a notícia de que a agência de viagens responsável por toda a programação da escolinha na competição de base Go Cup, em Aparecida de Goiânia (GO), havia decretado falência , poucos dias antes do início do torneio. No entanto, rapidamente responsáveis pela escolinha e pais de atletas conseguiram reerguer os sonhos dos garotos, arrecadaram fundos e mantiveram os capixabas de nove e dez anos vivos na competição. Não só vivos, como campeões.

Os garotos do Sub-9 se sagram tricampeões da competição da série Prata da Go Cup, os capixabas da categoria Sub-10 chegaram a semifinal do torneio, caindo para a equipe do Cruzeiro. A escolinha havia sido lesada em pelo menos R$150 mil, quando a agência de viagem decretou falência e sumiu com o dinheiro das passagens de avião, hospedagem, alimentação, translado e inscrições. Os meninos precisaram ir de ônibus para não deixarem de participar da competição

"Depois de 24 horas de viagem, conseguimos superar todas as dificuldades e conseguimos ser tricampeões da competição da série Prata da Go Cup, na categoria sub-9, e semifinalistas com a categoria sub-10, quando fizemos um jogo truncado, muito disputado, contra a equipe do Cruzeiro. Saímos com cabeça erguida, pois em três anos participando dessa competição internacional, fomos campões nas três vezes: em 2017 e 2018 com o sub-12, e neste ano, com o sub-09", conta do diretor da Gremio Factory, Pablo Calenzane.

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Meninos do Gremio Factory Players Crédito: Divulgação

Os frutos da conquista não param no troféu erguido e a boa participação também da garotada do sub-10. Segundo o agente de atletas Kayo Moreno, nove jogadores do projeto já estão preteridos para grandes clubes do futebol brasileiro, os quais a Grêmio Factory Players já é parceira. São eles:

Sub-09

Pepe - (Fluminense/Flamengo/Cruzeiro/Santos)

Pipo - (Fluminense)

Miguel - (Fluminense)

Dieguinho - vice artilheiro da competição - (Cruzeiro/Botafogo/Fluminense/Flamengo/Botafogo)

Davi Morgati - (Cruzeiro/Palmeiras)

Sub-10

Vitinho - (Fluminense/Botafogo)

Davi Marrane - (Cruzeiro)

Arthurzao - (Flamengo/Cruzeiro/Santos/Fluminense)

Davi Esmael - (Fluminense/Cruzeiro)