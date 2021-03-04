Ênio, do Botafogo, lamenta empate contra o Boavista e fala sobre entrosamento com o lateral Hugo

Crédito: Ênio em ação contra o São Paulo na 37ª rodada do Brasileirão(Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo empatou na estreia do Campeonato Carioca em 0 a 0, no estádio Nilton Santos, contra o Boavista. Ao fim da partida, o aniversariante Ênio lamentou o resultado e revelou que sonhou com o primeiro gol pelo profissional neste dia tão especial.+ Botafogo negocia com Marcinho, ex-Cuiabá e São Paulo, para 2021- Claro que a gente não queria sair com esse empate, queríamos a vitória, ainda mais dentro de casa. Sobre o gol, sonhei com esse momento, mas sei que estou no trabalho certo e, no tempo de Deus, sei que a oportunidade de fazer esse golzinho pelo profissional vai surgir.

Ênio fez um balanço da partida e destacou que o time foi bem. Ele também exaltou a base do Botafogo e disse que é questão de tempo para que equipe ganhe entrosamento e faça um grande campeonato.

- Nossa equipe foi muito bem no jogo, em pouco tempo de trabalho do professor, mas agora é trabalhar o foco porque segunda-feira nós temos outro jogo em casa contra o Resende e vamos buscar os primeiros três pontos na competição, que é muito forte. Vamos pensar nesse próximo jogo e buscar um bom resultado.

- Nós temos um grupo de muita qualidade, então, tenho certeza que nossa equipe vai crescendo ao longo do campeonato, vamos nos conhecendo, têm muitos jogadores novos chegando, jogadores subindo da base como eu, que estou chegando agora no profissional. Então, é questão de tempo para que tenhamos o entrosamento que a gente precisa. Tenho certeza que nossa equipe vai fazer um grande campeonato. ENTROSAMENTO COM HUGO

Em entrevista exclusiva ao LANCE!, Ênio falou sobre o entrosamento com Hugo, o lateral-esquerdo do Botafogo. Ambos jogaram pelo mesmo lado do campo na partida contra o Boavista. O meia-atacante revelou que está acostumado a jogar com Hugo e que essa parceria pode ser importante ao decorrer da temporada do Glorioso.

Meu entrosamento com o Hugo é desde a base, tivemos grandes momentos ali pelo lado esquerdo e estamos acostumados a jogar juntos. Eu vejo que para esse campeonato e também ao longo da temporada, esse vai ser um lado interessante porque nós temos muito entrosamento, professor Chamusca também conversou isso comigo e com ele .