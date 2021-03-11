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Ênio comemora goleada do Botafogo, mas já vira a chave para o Carioca: 'Sábado tem mais um jogo'

Ênio entrou ainda no primeiro tempo da partida e marcou o primeiro gol pelo profissional. Camisa 36 também contribuiu com um assistência...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 23:42

LanceNet

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Publicado em 

10 mar 2021 às 23:42
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Na noite desta quarta-feira, o Botafogo venceu o Moto Club por 5 a 0, no estádio Castelão (MA), em partida válida pela primeira rodada da Copa do Brasil. Um dos destaques da partida, o jovem Ênio, cria da base do Glorioso, marcou o primeiro gol pelo time profissional. Ao fim do jogo, ele agradeceu o apoio da família e exaltou a união do grupo.Presidente do Botafogo se reúne com Defensor Público Geral do Estado do Rio- A gente teve um desempenho muito bom na partida. Queria agradecer a Deus, à minha mãe, à minha família e à todos os meus amigos que sempre me apoiaram .
- Também quero agradecer a Deus pelo gol, foi um resultado muito importante pra gente. A equipe foi muito bem, todos que entraram, a rapaziada que ficou no banco e não entrou dando todo o apoio pra gente, isso é importante para seguirmos juntos.
Com o resultado, o Glorioso garantiu vaga na segunda fase da Copa do Brasil. O Alvinegro espera o vencedor do confronto entre Rio Branco VN e ABC. Mesmo com um placar tão elástico, ele já mostrou foco na partida do próximo sábado.
- Agora é virar a chave porque sábado tem mais um jogo contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca, e vamos buscar os três pontos.

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