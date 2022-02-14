Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Endrick aceita sugestão de técnico do Palmeiras e vai para a Disney

Joia palmeirense postou foto no parque mais famoso do mundo, nos EUA...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 08:00
E Endrick acabou aceitando a sugestão do técnico Abel Ferreira. Descartado da lista de inscritos para o Mundial de Clubes, a principal joia da base do Palmeiras postou foto neste domingo (13) aproveitando férias no parque da Disney, nos EUA.Abel chamou a atenção antes do Mundial ao descartar a inscrição de Endrick, que mesmo com 15 anos poderia atuar na competição da Fifa. O português recomendou que o 'miúdo' fosse se divertir na Disneylândia e pediu paciência com o atleta.
- Ele precisa comprar uma passagem para a Disneylândia e ir com a família. Se Deus quiser, depois de ganhar a Copinha, compre a passagem e viaje. Vai fazer muito melhor para ele, que só tem 15 anos e precisa aproveitar as coisas para sua idade.
Depois de ser o protagonista na inédita conquista da Copa São Paulo de juniores pelo Verdão, Endrick afirmou que concordava e respeitava as falas do treinador. Tanto que fez exatamente o que foi sugerido.
- Família feliz, nada a reclamar somente agradecer a Deus - postou o jovem em suas redes sociais.
Crédito: EndrickpostoufotonaDisneycomsuafamília(Foto:Reprodução/Instagram

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados