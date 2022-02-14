Endrick aceita sugestão de técnico do Palmeiras e vai para a Disney

E Endrick acabou aceitando a sugestão do técnico Abel Ferreira. Descartado da lista de inscritos para o Mundial de Clubes, a principal joia da base do Palmeiras postou foto neste domingo (13) aproveitando férias no parque da Disney, nos EUA.Abel chamou a atenção antes do Mundial ao descartar a inscrição de Endrick, que mesmo com 15 anos poderia atuar na competição da Fifa. O português recomendou que o 'miúdo' fosse se divertir na Disneylândia e pediu paciência com o atleta.

- Ele precisa comprar uma passagem para a Disneylândia e ir com a família. Se Deus quiser, depois de ganhar a Copinha, compre a passagem e viaje. Vai fazer muito melhor para ele, que só tem 15 anos e precisa aproveitar as coisas para sua idade.

Depois de ser o protagonista na inédita conquista da Copa São Paulo de juniores pelo Verdão, Endrick afirmou que concordava e respeitava as falas do treinador. Tanto que fez exatamente o que foi sugerido.

- Família feliz, nada a reclamar somente agradecer a Deus - postou o jovem em suas redes sociais.