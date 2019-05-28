Home
>
Futebol
>
Empresário Roni movimentou R$ 14 milhões com jogos no Kléber Andrade

Empresário Roni movimentou R$ 14 milhões com jogos no Kléber Andrade

À exceção de alguns poucos jogos, a ampla maioria das partidas de times nacionais em terras capixabas foram organizadas pela empresa de Roni