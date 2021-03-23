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Empresário confirma procura do Fluminense por Matheus Babi, mas diz: 'Está feliz demais no Botafogo'

Ao LANCE!, Bruno Martins admite propostas por atacante, mas afirma que não existe forçar uma saída pela boa relação que possui com o Alvinegro...

Publicado em 23 de Março de 2021 às 13:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mar 2021 às 13:35
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O torcedor do Botafogo acordou com uma declaração polêmica nesta terça-feira: em entrevista ao portal "Torcedores.com", Rodrigo dos Santos, presidente do Serra Macaense, clube que detém os direitos econômicos de Matheus Babi, afirmou que não tinha interesse de ver o jogador atuando na Série B.
+ A temporada já começou! Veja quando expira o contrato de cada jogador do Botafogo
Em contato com o LANCE!, Bruno Martins, um dos empresários do jogador, explicou a situação. O agente afirmou que Matheus Babi está feliz no Botafogo, clube o qual o atleta está emprestado até dezembro de 2021, esclarecendo a situação contratual do camisa 11.
O empresário afirmou que Babi recebeu procuras de clubes do Brasil, incluindo um rival do Botafogo, mas que não existe a possibilidade de uma saída forçada por conta da disputa da Série B. Bruno ressaltou que possui uma boa relação com a diretoria do clube de General Severiano e isso pesa de forma positiva, além de que o jogador está feliz no Glorioso.- A gente está tendo propostas pelo Babi, teve uma procura do Fluminense, Athletico-PR entre outros grandes clubes do Brasil. Hoje o Babi está feliz demais no Botafogo. Só vamos fazer qualquer tipo de negócio sendo uma proposta muito boa para o Botafogo, pela ótima relação que temos com o clube. É uma instituição que temos um carinho muito grande, porque abriu as portas ao jogador - afirmou o empresário.
+ Mercado: Chamusca revela que Botafogo está buscando a contratação de um 'extremo'
O contrato é o seguinte: o Botafogo possui uma taxa de vitrine de 40% de Babi. Caso chegue uma proposta de 3 milhões de euros para o jogador, as partes - Alvinegro e Serra Macaense - são obrigadas a aceitar, a não ser que o Glorioso adquira os 60% do clube do interior do Rio, fique com os 100% do atleta e, assim, tenha o poder de recusar qualquer investida.
- Não vamos fazer nada forçado e, caso não venha nenhuma proposta vantajosa para o Botafogo, o Babi permanece no clube até o final do ano e ele está feliz com isso. Hoje, o objetivo do Babi é chegar nas finais do Campeonato Carioca e conseguir o acesso para a Série A do Brasileiro. Não tem a menor possibilidade de fazermos nada forçado em relação ao Botafogo - completou Bruno Martins ao LANCE!.

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