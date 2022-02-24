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futebol

Em nova função e com ótimos números, Vitinho completa 200 jogos pelo Flamengo

Camisa 11 demorou a engrenar, mas atualmente vive fase boa ao ponto de seu desperdício de pênalti na Supercopa do Brasil, recentemente, não afetar a relação com a torcida...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2022 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 fev 2022 às 18:40
Vitinho tem vivido dias intensos pelo Flamengo. Em ótima fase, acabou desperdiçando o pênalti decisivo na Supercopa do Brasil, mas completou 200 jogos pelo clube na última quarta-feira, em vitória rubro-negra sobre o Botafogo, que o revelou, e seguiu com o apoio da torcida intacto. A marca ainda fez que com que o Fla o parabenizasse e os seus bons números recentes entrassem em evidência.- O atacante Vitinho completou hoje 200 jogos com o Manto Sagrado. Ao todo, são 29 gols e 33 assistências. Parabéns pela marca! - postou o Fla.
Em 2021, Vitinho fez sua melhor temporada pelo Flamengo, com 14 gols e 15 assistências, sendo um dos jogadores mais decisivos do time e o maior garçom do ano, deixando para trás o início conturbado e de pouco futebol.
No dia 7 de dezembro do ano passado, o camisa 11 realizou uma artroscopia no joelho direito e recuperou-se durante as férias, reapresentando-se para fazer a pré-temporada junto aos companheiros, no dia 10 de janeiro.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Neste ano, Vitinho, comprado por 10 milhões de euros em 2018, tem correspondido ao espaço dado por Paulo Sousa, adepto ao rodízio do elenco. Apesar de ainda não ter ido às redes, já deu três assistências, em seis jogos (dois sendo titular), atuando como ala-esquerdo no esquema com três zagueiros. Por ali, briga diretamente com Everton Ribeiro e Lázaro no setor.
O PRÓXIMO JOGO
Depois da vitória no clássico, o Fla de Vitinho já vira a chave para pegar o Resende no próximo domingo, às 16h, novamente no Nilton Santos. A partida é válida pela nona rodada do Carioca e terá transmissão em tempo real do L!.
Crédito: VitinhoestáemsuaquintatemporadapeloFlamengo(Foto:MarceloCortes/Flamengo

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