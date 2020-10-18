Em noite frustrante, São Paulo e Grêmio empatam no Morumbi

Crédito: Clássico nacional ficou no empate sem gols (Fotoarena Maurício Rummens Agência Lancepress!

São Paulo e Grêmio não saíram do empate sem gols na noite deste sábado. Jogando no Morumbi, as duas equipes protagonizaram um confronto de muita entrega e intensidade, mas com pouca inspiração dos meias e atacantes. O resultado deixa o Tricolor paulista no G4 do Brasileirão, com 27 pontos ganhos, enquanto o Tricolor gaúcho chega aos 21 e permanece no meio da tabela.

O ritmo da partida começou intenso, com bastante entrega tática de ambas os times, mas com o passar do tempo foi baixando o rendimento. No fim, a expectativa criada em cima do confronto entre as equipes de Fernando Diniz e Renato Portaluppi ficou aquém do esperado, já que Tiago Volpi e Vanderlei pouco trabalharam ao longo dos 90 minutos. Etapa inicial Os 25 primeiros minutos de partida foram jogados em alto nível. Marcando a saída de bola do Grêmio, o São Paulo pressionou, soube trabalhar a bola e rondou a área adversária, mas não ofereceu grande perigo ao gol defendido por Vanderlei. Por sua vez, o Imortal conseguiu furar as linhas de marcação da equipe da casa e teve boas arrancadas pelas beiradas do campo. Depois, o jogo se equilibrou e ficou muito disputado no meio de campo.

Grêmio mais produtivo No segundo tempo, o São Paulo caiu de intensidade, encontrou enorme dificuldade em jogar na área do Grêmio e abusou dos passes em seu campo de defesa. Por sua vez, o Imortal gaúcho teve mais facilidade para dominar o meio de campo, mas não soube traduzir a posse de bola em chances de gol. Apesar disso, a equipe visitante foi mais efetiva.

Próximos jogos O São Paulo volta a campo na próxima terça-feira, às 21h30, pela Copa Libertadores. Embora já esteja eliminado do torneio continental, o Tricolor cumpre tabela contra o Binacional, do Peru, no Morumbi. Se perder em casa, a equipe perde a vaga na Copa Sul-Americana.

Já o Grêmio atua na quinta, às 21h30, contra o América de Cali, em sua arena. O Tricolor gaúcho já está classificado para o mata-mata da Libertadores, mas precisa da vitória para garantir a primeira colocação do grupo e garantir vantagem de decidir em casa a vaga para as quartas de final do torneio.FICHA TÉCNICASÃO PAULO 0x0 GRÊMIO

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)Data-Hora: 17/10/2020 - 21hÁrbitro: Rafael Traci (SC)Assistentes: Henrique Neu Ribeiro (SC) e Helton Nunes (SC)Público/renda: Portões FechadosCartões amarelos: Daniel Alves, Vitor Bueno, Igor Gomes e Luan (São Paulo); Geromel e Kannemann (Grêmio)Cartões vermelhos: -

Gols: -

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Daniel Alves, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Gabriel Sara (Vitor Bueno, aos 33'/2ºT) e Igor Gomes (Vitor Bueno, aos 19'/2ºT); Brenner (Paulinho Bóia, aos 33'/2ºT) e Luciano (Tréllez, aos 42'/2ºT)