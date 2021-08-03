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Em fase artilheira, Gustavo Henrique aponta diferencial de Renato para arrancada do Flamengo

Em entrevista à FlaTV, zagueiro analisou vitória sobre o Corinthians e destacou pedido do treinador no intervalo da partida...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 16:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 16:50
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A chegada de Renato Gaúcho alterou os rumos do Flamengo na temporada. Após um período irregular sob comando de Rogério Ceni, a equipe rubro-negra recuperou o alto nível e acumula seis vitórias em seis partidas com o novo treinador. De acordo com o zagueiro Gustavo Henrique, os pedidos de Renato no vestiário vêm sendo importante para a arrancada do time.
+ Variações táticas e novidade: como Renato pode aproveitar a primeira semana livre no FlamengoUm exemplo aconteceu no último domingo, na vitória de 3 a 1 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Com domínio completo da partida, o Flamengo foi para o intervalo com 3 a 0 e o triunfo encaminhada. A postura do técnico, no entanto, foi de manter a seriedade e o controle do jogo. Apesar de sofrer um gol, foi isso que foi visto no segundo tempo.
– Ele pede para a gente continuar com a mesma humildade. A gente sabe que, tomando um gol, anima os caras novamente. As vezes a gente acaba tomando outro gol e coloca um fogo em um jogo que já estava controlado. Então ele pediu a mesma seriedade que a gente já estava fazendo. Tentávamos procurar o gol. Acredito que caiu o ritmo no segundo tempo, pelo resultado, mas em nenhum momento a gente parou de dominar o jogo. Tínhamos o controle do jogo. Acho que isso é o mais importante - disse Gustavo Henrique à FlaTV.
+ Fla na cola do G-4: veja a tabela completa do Brasileirão
Autor do segundo gol do Flamengo na partida, Gustavo Henrique vive fase artilheira no Flamengo. No fim de semana anterior, ele já havia balançado as redes na goleada rubro-negra sobre o São Paulo.
Titular absoluto com Renato Gaúcho, o defensor deve ser poupado da viagem para o Rio Grande do Norte, onde o Flamengo encara o ABC na quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Na ida, o Rubro-Negro goleou por 6 a 0 e encaminhou a vaga.

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