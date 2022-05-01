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Em duelo entre Gerson e Lucas Paquetá, Lyon vence o Olympique de Marseille pelo Campeonato Francês

Equipe comandada pelo técnico Peter Bosz vence por 3 a 0 e segue com chances de conseguir classificação para a próxima edição da Champions League...

Publicado em 01 de Maio de 2022 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 mai 2022 às 18:28
No encerramento da 35ª rodada do Campeonato Francês, o Lyon foi até o sul do país neste domingo para encarar o Olympique de Marseille e o time de Lucas Paquetá venceu a equipe de Gerson por 3 a 0 no Estádio Vélodrome. Lukeba, Dembélé e Toko Ekambi marcaram os gols da partida. Depois de um primeiro tempo sem gols, o Lyon abriu o marcador aos dez minutos da etapa final. Emerson Palmieri bateu falta, a bola explodiu na barreira e sobrou para Dembélé, que tentou marcar. No rebote, Lukeba só mandou para o fundo das redes.
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O segundo saiu aos 30, depois que Gusto fez boa jogada pela direita e cruzou na medida para Dembélé marcar de cabeça. Nos minutos finais, em contra-ataque, Tetê tabelou com Lucas Paquetá e cruzou na segunda trave para Toko Ekambi dar números finais à partida.
Com o resultado, o Lyon chegou aos 55 pontos, na sétima colocação, e ainda segue com chances de conquistar uma vaga para a próxima edição da Champions League. O Olympique de Marseille, vice-líder, não tem mais chances de título e segue com 65 pontos.
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Olympique de Marseille e Lyon voltam a campo no próximo fim de semana, mais uma vez pelo Campeonato Francês. O time do sul encara o Lorient, enquanto os Gones têm compromisso com o Metz. Os dois jogos acontecem no domingo.
Crédito: Ex-jogadoresdoFlamengo,LucasPaquetáeGersonfazemgrandetemporadanaFrança(Foto:NICOLASTUCAT/AFP

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