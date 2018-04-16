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Em caso de guerra, a Copa da Rússia pode acontecer no Brasil?

Regulamento da Fifa não especifica nenhuma regra que diga que a Copa do Mundo deve acontecer no último país que sediou evento

Publicado em 16 de Abril de 2018 às 17:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 abr 2018 às 17:11
Crédito: Pedro Martins/MoWa Press
Muito se tem falado nas redes sociais sobre a possibilidade de o Brasil receber a Copa do Mundo deste ano, marcada para acontecer na Rússia, em caso de uma possível guerra entre russos e norte-americanos - por conta dos recentes bombardeios realizados por Estados Unidos, França e Inglaterra à Síria. Contudo, segundo análise da reportagem, não existe nenhuma cláusula específica no regulamento da Fifa que coloque o Brasil como sendo sede automática caso a Rússia não tenha segurança suficiente para receber o campeonato mais importante do futebol mundial.
O regulamento da entidade resume-se em dizer que, "em casos de circunstância extraordinárias ou forças maiores, caberá ao Comitê Organizador da Copa decidir sobre o destino da realização do evento". Além disso, até por questão de logística e organização, ficaria inviável uma mudança de sede restando menos de dois meses para o começo da Copa do Mundo, já que a venda de ingressos estão à todo vapor e eventos-testes são obrigatórios antes do torneio ter início. Por outro lado, caso uma possível guerra realmente se desenrole, o provável deve ser o adiamento desta edição, como ocorreu em duas ocasiões no passado.
> Economizar valeu a pena: capixabas se preparam para a Copa da Rússia
Durante a 2ª Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, a Fifa optou por não organizar as competições de 1942 e 1946. A Copa do Mundo retornou somente em 1950, no Brasil, quando o Uruguai derrotou por 2 a 1 a seleção canarinho em pleno Maracanã, no Rio de Janeiro.
Uruguai, campeão da Copa do Mundo de 1950 e responsável por calar um Maracanã lotado com 200 mil pessoas Crédito: CBF
Mudança de sede também já aconteceu em 1986. Marcada para ser disputada na Colômbia, o então presidente do país, Belisario Betancur, informou que a Colômbia estava com problemas financeiros e abriu mão de sediar a Copa ao não cumprir as exigências da Fifa. O México recebeu o torneio, que teve a Argentina como campeã.
Seleção argentina ergueu a taça em 1986 Crédito: Conmebol
A COPA DA RÚSSIA PODE REALMENTE NÃO ACONTECER?
Até o momento, a Fifa não demonstrou - pelo menos publicamente - nenhuma movimentação oficial em querer tirar a Copa da Rússia.
Mesmo em uma hipótese ainda muito distante, caso a Fifa resolva retirar a edição da Rússia e levar o evento para outro país, ainda assim seria improvável o Brasil receber o torneio. Isso porque a entidade trabalha fazendo rodízio de continentes e, como África (2010) e América (2014) foram as últimas sedes, Europa e Ásia seriam os próximos escolhidos.

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