Em Aracaju, CRB vence o Confiança e se mantém no G-4

Vivendo situações opostas no Campeonato Brasileiro da Série B, Confiança e CRB duelaram na noite desta quarta-feira, pela 22ª rodada, na Arena Bastistão. E quem se deu melhor foram os visitantes. Após ficar em desvantagem no marcador, o Dragão chegou a descontar na segunda etapa, porém não foi o suficiente para tirar a vitória do Galo por 2 a 1.
Com o resultado, o time comandado por Allan Aal chegou aos 40 pontos, pulando para a liderança, porém terá que aguardar os jogos de Coritiba e Goiás, já que ambos tem a chance de assumir o primeiro lugar na rodada. Por outro lado, a equipe comandada por Luizinho Lopes, com mais um tropeço, acabou estacionando na 20ª colocação com seus 13 pontos.
Mesmo jogando em casa, a equipe do Confiança não imprimiu um ritmo forte logo nos primeiros minutos de jogo. Sendo assim, o CRB tentou arriscar-se em seu campo de ataque, porém acabou esbarrando na forte defesa adversária que levou a melhor em todas as oportunidades.
Com o passar do tempo, aos poucos, o Dragão foi equilibrando o confronto também criando jogadas ofensivas. Entretanto, assim como aconteceu com o Galo, praticamente nenhuma chegou a assustar o goleiro Diogo Silva, mantendo o placar sem alterações.
GALO ABRE A CONTAGEM
Passados os primeiros movimentos, o time alagoano, voltou a assustar mais. Com isso, em uma nova jogada, Júnior Brandão acionou Diego Torres com um bonito toque de letra, devolvendo a bola para o camisa 9 que mandou uma bomba e abriu o placar, sem chances para Michael.
Após o tento, a equipe do Confiança partiu pra cima na expectativa de encontrar, ao menos, o empate antes do término da etapa. Mesmo acionando seus atacantes na frente, o sistema defensivo da equipe comandada por Allan Aal não facilitou as coisas e conseguiu levar a vitória parcial para os vestiários.
CRB AMPLIA, MAS DRAGÃO CONSEGUE DESCONTAR
Já na etapa final, apenas o time do Confiança retornou com uma alteração, saindo Hernane e entrando Robinho em seu lugar. Entretanto, mesmo com a troca, foi o alvirrubro que conseguiu marcar mais uma vez. Após uma bonita jogada, Jajá balançou a rede rival, mas o árbitro anulou inicialmente o gol por conta de um possível impedimento no lance. Depois de consultar o VAR, o árbitro Leão Simão Holanda acabou confirmando o tento, fazendo com que o time visitante abrisse 2 a 0.
Vendo o adversário aumentar a vantagem, o Dragão tentou não desanimar. Com isso, aos 18, João Paulo levantou a bola na área e Tiago Reis, que havia entrado um minuto antes, subiu mais alto que a defesa do Galo, marcando o primeiro dos donos da casa no jogo.
RETA FINAL COM EMOÇÃO
Nos momentos finais de jogo, o técnico Allan Aal então visou gastar o tempo realizando algumas alterações. Com isso, mesmo com os 5 minutos de acréscimos, segurou a pressão por parte do Confiança que lançou-se ao seu campo de ataque na esperança de arrancar um empate, porém não conseguindo encontrar seu gol, dando a deixa para a arbitragem colocar um ponto final no duelo na Arena Bastistão.
FICHA TÉCNICACONFIANÇA 0x2 CRB
Data e horário: 14/08/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)Árbitro: Leão Simão Holanda (CBF-CE)Assistentes: Cleberson do Nascimento Leite (CBF-CE) e Renan Aguiar da Costa (CBF-CE)
Cartões Amarelos: Hernane, 32'/1ºT; Marthã, 9'/2ºT; Serginho, 28'/2ºT; Jhemerson, 45'/2ºT
Gols: Júnior Brandão, 22'/1ºT (1-0); Jajá, 6'/2ºT (2-0); Tiago Reis, 18'/2ºT (2-1)
CONFIANÇA: Michael; Jonathan Bocão (Rafael Vila, aos 12'/2ºT), Nirley, Nery Bareiro e João Paulo; Madison, Jhemerson e Álvaro (Ítalo, aos 27'/2ºT); Willians Santana (Tiago Reis, 17'/2ºT), Luidy (Lucas Sampaio, aos 13'/2ºT) e Hernane (Robinho, no intervalo).(Técnico: Luizinho Lopes)
CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum (Frazan, aos 15'/2ºT), Caetano e Guilherme Romão; Marthã (Claudinei, aos 38'/2ºT), Wesley e Diego Torres (Renan Bressan, aos 32'/2ºT); Pablo Dyego, Júnior Brandão (Emerson Negueba, aos 32'/2ºT) e Jajá (Alisson Farias, aos 38'/2ºT).(Técnico: Allan Aal)