Em alta, Rwan Seco comemora primeiro gol pelo Santos

A vitória do Santos contra o Salgueiro foi especial para um jovem jogador do Peixe. O atacante Rwan Seco marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro Praiano.- Feliz demais. Só tenho de agradecer a Deus. Todos meus companheiros que estão me ajudando. Eu mereci fazer esse gol. Só Deus sabe o quanto eu trabalhei para viver este momento. Esse gol foi num momento importante para mim e equipe, que vinha precisando de vitória - disse o atacante.
Rwan Seco foi um dos principais destaques da equipe santista no vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Junior e concorreu ao prêmio de craque da competição. Foram nove jogos, seis gols e duas assistências na competição.- Eu vim fazendo gols na Copinha. Agora é dar continuidade aqui no profissional. Maravilhoso para mim. Espero continuar assim, ajudando meus companheiros. Agora é foco total no Paulista que é uma competição importante. Vamos continuar assim - completou.