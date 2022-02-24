Em alta, Rwan Seco comemora primeiro gol pelo Santos

A vitória do Santos contra o Salgueiro foi especial para um jovem jogador do Peixe. O atacante Rwan Seco marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro Praiano.- Feliz demais. Só tenho de agradecer a Deus. Todos meus companheiros que estão me ajudando. Eu mereci fazer esse gol. Só Deus sabe o quanto eu trabalhei para viver este momento. Esse gol foi num momento importante para mim e equipe, que vinha precisando de vitória - disse o atacante.