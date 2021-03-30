Elenco do São Paulo realiza trabalhos físicos e construções ofensivas

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net

O São Paulo realizou o segundo treino da semana na manhã desta terça-feira (30), no CT da Barra Funda. Com a maioria do elenco à disposição, Crespo aproveitou a atividade para seguir a implementação da sua filosofia de jogo aos seus comandados.

Dez anos do gol 100: Relembre 10 gols marcantes da carreira de Rogério Ceni

Segundo a assessoria de imprensa do clube, as atividades de hoje priorizaram situações de ataque contra defesa, simularam situações de jogo e aprimoraram as construções de jogadas.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além disso, divididos em grupos, os atletas suaram a camisa e realizaram um treinamento físico em alta intensidade para cumprir mais uma etapa na preparação antes do retorno do estadual, ainda sem data definida em razão da pandemia de Covid-19. Enquanto isso, o tempo de preparação é visto como bom pela comissão técnica, que pode recuperar inclusive jogadores que estavam lesionados, como o caso de Paulinho Boia, que avançou na recuperação de uma artroscopia. Além do atacante, o zagueiro Walce também segue em recuperação.