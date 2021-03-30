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futebol

Elenco do São Paulo realiza trabalhos físicos e construções ofensivas

Jogadores treinaram na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda. Clube se prepara para a sequência da temporada, ainda sem data definida para o estadual ser retomado...

Publicado em 30 de Março de 2021 às 14:27

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 mar 2021 às 14:27
Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc.net
O São Paulo realizou o segundo treino da semana na manhã desta terça-feira (30), no CT da Barra Funda. Com a maioria do elenco à disposição, Crespo aproveitou a atividade para seguir a implementação da sua filosofia de jogo aos seus comandados.
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Segundo a assessoria de imprensa do clube, as atividades de hoje priorizaram situações de ataque contra defesa, simularam situações de jogo e aprimoraram as construções de jogadas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Além disso, divididos em grupos, os atletas suaram a camisa e realizaram um treinamento físico em alta intensidade para cumprir mais uma etapa na preparação antes do retorno do estadual, ainda sem data definida em razão da pandemia de Covid-19. Enquanto isso, o tempo de preparação é visto como bom pela comissão técnica, que pode recuperar inclusive jogadores que estavam lesionados, como o caso de Paulinho Boia, que avançou na recuperação de uma artroscopia. Além do atacante, o zagueiro Walce também segue em recuperação.
O São Paulo segue sem saber quando voltará a jogar. Com o Paulistão paralisado até, pelo menos, o dia 30, o Tricolor poderia jogar a oitava rodada da competição, contra o Ituano. Além disso, as medidas mais severas foram prorrogadas até o dia 11 de abril. A partida, entretanto, não está marcada e o Estado de São Paulo deve seguir não permitindo jogos de futebol.

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