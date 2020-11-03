Elenco do Santos treina pênaltis, e Cuca não esboça time na véspera de jogo decisivo

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O técnico Cuca comandou na tarde desta terça-feira (03) a última atividade do Santos antes do confronto diante do Ceará, nesta quarta-feira (04), às 19h, no estádio do Castelão, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O treino foi realizado no CT do Fortaleza, já que o elenco santista viajou na segunda-feira (02) ao Estado nordestino. O treinador do Peixe não esboçou um time titular e tende a fazer a definição através de conversas com os jogadores. Tem sido comum essa escolha por parte do técnico, devido ao desgaste dos atletas por conta da carga excessiva de jogos. Os santistas também treinaram pênaltis na véspera do confronto decisivo. A partida de ida, na última quarta-feira (28), terminou empatada em 0 a 0, na Vila Belmiro, portanto qualquer novo empate levará a decisão para a marca da cal.