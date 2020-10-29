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Eleições do Botafogo: Durcesio Mello pede impugnação de Walmer Machado pela presença de mortos

Candidato apoiado por Carlos Augusto Montenegro fez um pedido pelo fim da "Chapa Verde" por conta da assinatura de seis falecidos nas atas...
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Publicado em 

29 out 2020 às 15:28

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 15:28

Crédito: Divulgação
As eleições do Botafogo podem ter mudanças drásticas nas próximas semanas. Nesta quinta-feira, Durcesio Mello, da chapa "Botafogo de Todos" entrou com um pedido de impugnação contra Walmer Machado, da chapa "Verde". O pleito está marcado para o dia 24 de novembro.
O candidato defendido por Carlos Augusto Montenegro alega que existe a assinatura de seis pessoas mortas na ata de inscrição da chapa encabeçada por Walmer Machado. Durcesio Mello, por meio de uma rede social, se pronunciou sobre o assunto.
"A equipe Durcesio Presidente protocolou a impugnação da Chapa Verde, encabeçada pelo conselheiro e ex-advogado do BBotafogo, Walmer Machado.
Por mais que acreditemos que o debate de ideias no clube deva ser plural e todos devam ser representados, entendemos que, antes de tudo, vem o respeito ao nosso Estatuto e, também, às leis brasileiras.
Ignorar uma candidatura que se apresenta com 6 falecidos seria ignorar o nosso papel como sócios-proprietários e deixar que o mundo do esporte acredite que tais práticas são aceitas no Botafogo.
O Botafogo do futuro tem que começar a ser construído no presente."
Walmer Machado tentará se defender da acusação feita pelo rival. A tendência é que o advogado prepare uma resposta até a próxima terça-feira. O pedido, enquanto isto, está sendo analisado pelo departamento jurídico do Botafogo.

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