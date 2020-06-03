Eduardo Paes explica a hipótese de ter Marcos Braz como vice-prefeito; entenda

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Com a eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro cada vez mais à porta, o tema tende a ganhar destaque no noticiário. Desta vez, contudo, respingou no esportivo, uma vez que Eduardo Paes (DEM-RJ), um dos futuros candidatos, levantou e explicou a hipótese de ter Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, como o vice em sua chapa. Porém, o ex-prefeito realçou que ainda não se trata de uma escolha definitiva.

- Não escolhi o vice ainda. Estou conversando com vários partidos, políticos, nada definido. Falaram do nome do Marcos Braz, que é um cara que eu adoro, um cara maravilhoso. Mas não tem nada definido.

- As coisas só serão definitivas quando a gente anunciar. O Braz é uma pessoa que eu gosto. Considero um amigo pessoal. Ele faz um super trabalho no Flamengo. Não é tarefa simples. Já fui Secretário de Esporte e sei o que é assumir um time da responsabilidade do Flamengo. Ele se filiou ao partido que quero trazer para minha aliança, o PL. São conversas. Não tem nada definido. A última escolha é o vice-prefeito - prosseguiu Paes, em vídeos transmitidos através de suas redes sociais.E MAIS:Flamengo passa a treinar com aval da prefeitura em dia de nova reunião pela volta do CariocaDiretor do Flamengo revela possível tempo de contrato com a AmazonJogadores se posicionam contra Projeto de Lei 2125; entendaA ter, possivelmente, Marcelo Crivella (Republicanos), atual prefeito, como o principal adversário nas urnas em 2020, Eduardo Paes, sobre Braz, ainda brincou em relação à rivalidade entre os clubes de coração de ambos.

- Saiu como se fosse uma decisão, mas não tem, não. Apesar dele ser flamenguista, ganhou os títulos do meu Vascão, mas mostra competência e de que é capaz. Não tem data definido. Um beijo para o Marcos Braz.

Unanimidade internamente e entre os torcedores, Marcos Braz é o homem forte do futebol do Flamengo, onde ocupa tal de pasta de vice-presidente desde janeiro de 2019, com o início da gestão de Rodolfo Landim.