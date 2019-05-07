Edu Gaspar deve deixar a Seleção rumo ao Arsenal após a Copa América

Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Desde 2016 como coordenador técnico da Seleção Brasileira, Edu Gaspar deve deixar o cargo ainda em 2019. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, o braço direito de Tite aceitou uma proposta do Arsenal e deve ser dirigente de futebol do clube inglês após a Copa América no Brasil em junho.

O trabalho de Edu Gaspar frente a Seleção chamou a atenção dos Gunners, que já fez uma proposta ao ex-jogador. A CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto.

Duílio Monteiro, diretor de futebol do Corinthians, é o principal nome para assumir a vaga que será deixada pelo ex-meio-campista.

Edu Gaspar atuou por cinco temporadas no Arsenal e conquistou oito títulos, sendo dois deles de Premier League. Como gerente de futebol teve maior destaque no Corinthians, onde conquistou uma Libertadores, um Mundial de Clubes e um Campeonato Brasileiro.







