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Edu Gaspar deve deixar a Seleção rumo ao Arsenal após a Copa América

Coordenador recebeu uma proposta dos Gunners e deve assumir a dirigência de futebol do clube inglês

Publicado em 

07 mai 2019 às 20:57

Publicado em 07 de Maio de 2019 às 20:57

Edu Gaspar, coordenador técnico da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Desde 2016 como coordenador técnico da Seleção Brasileira, Edu Gaspar deve deixar o cargo ainda em 2019. De acordo com o jornalista Juca Kfouri, o braço direito de Tite aceitou uma proposta do Arsenal e deve ser dirigente de futebol do clube inglês após a Copa América no Brasil em junho.
O trabalho de Edu Gaspar frente a Seleção chamou a atenção dos Gunners, que já fez uma proposta ao ex-jogador. A CBF ainda não se pronunciou sobre o assunto.
Duílio Monteiro, diretor de futebol do Corinthians, é o principal nome para assumir a vaga que será deixada pelo ex-meio-campista.
Edu Gaspar atuou por cinco temporadas no Arsenal e conquistou oito títulos, sendo dois deles de Premier League. Como gerente de futebol teve maior destaque no Corinthians, onde conquistou uma Libertadores, um Mundial de Clubes e um Campeonato Brasileiro.
 
 
 

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