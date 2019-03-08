Edison Brittes é transferido após suposto plano de tentativa de fuga

Edison Brittes Júnior foi preso suspeito de matar o jogador Daniel Crédito: Reprodução/RPC

O empresário Edison Brittes, que confessou ter assassinado o jogador do São Bento Daniel Corrêa, foi transferido nesta sexta-feira para a Casa de Custódia de Curitiba. Segundo o advogado de defesa de Edison, Claudio Dalledone, o fato ocorreu após um dos presos ter oferecido uma possibilidade de fuga ao seu cliente.

- O que ocorre dentro da cadeia é que eles (os presos) recebem bilhetes e em um dos bilhetes existia uma proposta de arrebatamento dele. Um preso fez um bilhete e disse ‘Se você me pagar R$ 70 mil, eu consigo te arrebatar, disse o advogado, ao 'Massa News'.

Edison, que estava preso na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, confessou ter assassinado Daniel por motivos de ciúmes. O processo corre na 1º Vara Criminal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O jogador foi encontrado morto em um matagal, no dia 27 de outubro de 2018, parcialmente degolado e com o órgão genital decepado.

Edison Brittes Júnior aparece bem mais magro na audiência de instrução do caso Daniel Crédito: Franklin Freitas/Agência Estado