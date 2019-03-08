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Cadeia

Edison Brittes é transferido após suposto plano de tentativa de fuga

O empresário, que confessou ter assassinado o jogador Daniel, foi transferido para a Casa de Custódia de Curitiba

Publicado em 08 de Março de 2019 às 20:46

Publicado em 

08 mar 2019 às 20:46
Edison Brittes Júnior foi preso suspeito de matar o jogador Daniel Crédito: Reprodução/RPC
O empresário Edison Brittes, que confessou ter assassinado o jogador do São Bento Daniel Corrêa, foi transferido nesta sexta-feira para a Casa de Custódia de Curitiba. Segundo o advogado de defesa de Edison, Claudio Dalledone, o fato ocorreu após um dos presos ter oferecido uma possibilidade de fuga ao seu cliente.
- O que ocorre dentro da cadeia é que eles (os presos) recebem bilhetes e em um dos bilhetes existia uma proposta de arrebatamento dele. Um preso fez um bilhete e disse ‘Se você me pagar R$ 70 mil, eu consigo te arrebatar, disse o advogado, ao 'Massa News'.
Edison, que estava preso na Casa de Custódia de São José dos Pinhais, confessou ter assassinado Daniel por motivos de ciúmes. O processo corre na 1º Vara Criminal de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O jogador foi encontrado morto em um matagal, no dia 27 de outubro de 2018, parcialmente degolado e com o órgão genital decepado.
Edison Brittes Júnior aparece bem mais magro na audiência de instrução do caso Daniel Crédito: Franklin Freitas/Agência Estado
Além de Edison Brittes, que confessou a autoria do crime, outras seis pessoas são rés no caso. Cristiane Brittes, esposa de Edison, e Allan Brittes, filha do casal. Além da família, Eduardo Henrique Ribeiro da Silva, Ygor King, David Willian Vollero Silva e Evellyn Brisola Perusso.

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