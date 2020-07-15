Edenilson espera que Inter mantenha o padrão de jogo pré-quarentena

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

Antes da pausa do futebol por causa da COVID-19, o Internacional de Eduardo Coudet era uma das sensações do território tupiniquim. Com um ritmo intenso, o Colorado tinha facilidade para triturar os adversários e empolgava a torcida.Agora, a expectativa é saber se o Colorado vai retomar o padrão e continuar com o mesmo estilo pós-pandemia, já que o time terá grandes desafios no curto espaço de tempo.

Um dos destaques do time, o volante Edenilson acredita que o elenco vai trabalhar duro para manter o mesmo futebol dos primeiros meses do ano e conquistar grandes resultados.

‘Esperamos e vamos tentar manter o nível das atuações daquele momento que parou o futebol. Sabemos que pode ser difícil, mas vamos dar o nosso máximo para isso’, declarou.

Gre-Nal

No primeiro compromisso pós-quarentena, o Internacional encara o Grêmio e, devido ao tempo de inatividade dos times, o meio-campista prefere não prever como será o jogo.