Edenilson espera que Inter mantenha o padrão de jogo pré-quarentena

Antes da pausa do futebol por causa da COVID-19, o Internacional de Eduardo Coudet era uma das sensações do território tupiniquim. Com um ritmo intenso, o Colorado tinha facilidade para triturar os adversários e empolgava a torcida.Agora, a expectativa é saber se o Colorado vai retomar o padrão e continuar com o mesmo estilo pós-pandemia, já que o time terá grandes desafios no curto espaço de tempo.
Um dos destaques do time, o volante Edenilson acredita que o elenco vai trabalhar duro para manter o mesmo futebol dos primeiros meses do ano e conquistar grandes resultados.
‘Esperamos e vamos tentar manter o nível das atuações daquele momento que parou o futebol. Sabemos que pode ser difícil, mas vamos dar o nosso máximo para isso’, declarou.
Gre-Nal
No primeiro compromisso pós-quarentena, o Internacional encara o Grêmio e, devido ao tempo de inatividade dos times, o meio-campista prefere não prever como será o jogo.
‘Conhecemos a equipe do Grêmio e acredito que ela mudou pouca coisa. A gente não tem como saber com que equipe que eles vão jogar, pois não sabemos a nossa. Nos próximos dias, o professor vai nos passar e chegaremos preparados. Esperamos fazer um grande clássico e sair com os três pontos’, finalizou.