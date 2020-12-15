Durcesio Mello tem primeira reunião com Grupo de Transição do Botafogo

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Durcesio Mello começou, inicialmente, o trabalho de transição para chegar à presidência do Botafogo. Mandatário eleito para o quadriênio 2021-2024, o advogado se reuniu com o Grupo de Trabalho de Transição (GTT), nome intitulado por ele mesmo, na última segunda-feira em um escritório no Rio de Janeiro para debater os primeiros relatórios do clube.

Ao todo, Durcesio e Vinícius Assumpção, vice-presidente, têm uma equipe formada por 15 pessoas - entre áreas voltadas para marketing e futebol. O encontro durou de 9h às 21h.

O presidente eleito recebeu relatórios dos profissionais do GTT de várias áreas consideradas emergenciais para o Botafogo. Durcesio e Vinícius começaram a analisar os números levantados. O mandatário se pronunciou por meio de uma nota, divulgada nas redes sociais.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO GTT:

"O presidente eleito do Botafogo F.R., Durcesio Mello, deu início ao processo de transição entre as gestões imediatamente após a realização das eleições do dia 24 de novembro.

O passo inicial foi a formação do GTT (Grupo de Trabalho de Transição) com o objetivo de realizar o diagnóstico da atual situação do BOTAFOGO F.R. e suas subsidiárias para suportar as primeiras decisões da gestão que tomará posse em 1º de janeiro de 2021. O GTT perdurará até 31 de dezembro de 2020.

Os integrantes do GTT são profissionais com vasta experiência em suas respectivas áreas de atuação. Os trabalhos contam com a colaboração da atual diretoria e funcionárias(os) do clube. Os dados e informações acessados são sigilosos e não serão compartilhados, conforme acordo de confidencialidade assinado pelos integrantes.