Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Durcesio Mello tem primeira reunião com Grupo de Transição do Botafogo

Presidente eleito, novo mandatário tem reunião com executivos escolhidos para analisar as questões a curto prazo do clube de General Severiano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 16:12

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 16:12

Crédito: Divulgação
Durcesio Mello começou, inicialmente, o trabalho de transição para chegar à presidência do Botafogo. Mandatário eleito para o quadriênio 2021-2024, o advogado se reuniu com o Grupo de Trabalho de Transição (GTT), nome intitulado por ele mesmo, na última segunda-feira em um escritório no Rio de Janeiro para debater os primeiros relatórios do clube.
Ao todo, Durcesio e Vinícius Assumpção, vice-presidente, têm uma equipe formada por 15 pessoas - entre áreas voltadas para marketing e futebol. O encontro durou de 9h às 21h.
O presidente eleito recebeu relatórios dos profissionais do GTT de várias áreas consideradas emergenciais para o Botafogo. Durcesio e Vinícius começaram a analisar os números levantados. O mandatário se pronunciou por meio de uma nota, divulgada nas redes sociais.CONFIRA A NOTA DIVULGADA PELO GTT:
"O presidente eleito do Botafogo F.R., Durcesio Mello, deu início ao processo de transição entre as gestões imediatamente após a realização das eleições do dia 24 de novembro.
O passo inicial foi a formação do GTT (Grupo de Trabalho de Transição) com o objetivo de realizar o diagnóstico da atual situação do BOTAFOGO F.R. e suas subsidiárias para suportar as primeiras decisões da gestão que tomará posse em 1º de janeiro de 2021. O GTT perdurará até 31 de dezembro de 2020.
Os integrantes do GTT são profissionais com vasta experiência em suas respectivas áreas de atuação. Os trabalhos contam com a colaboração da atual diretoria e funcionárias(os) do clube. Os dados e informações acessados são sigilosos e não serão compartilhados, conforme acordo de confidencialidade assinado pelos integrantes.
Nesta segunda, dia 14/12, ocorreu o primeiro encontro integrado do GTT com Durcésio Mello e Vinícius Assumpção. Das 9h às 21h, foram apresentados os primeiros resultados dos trabalhos e ações emergenciais indicadas por cada uma das áreas de abrangência do GTT. Na ocasião, o futuro presidente externou a sua satisfação com o trabalho apresentado e reiterou seu compromisso com uma gestão moderna e profissional."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados