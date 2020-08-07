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Domènec Torrent aparece no BID, e treinador está liberado para a estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG

Na manhã desta sexta, o nome do treinador espanhol apareceu no Boletim Informativo Diário da CBF e ele poderá iniciar a sua trajetória no comando do rubro-negro, no domingo...

Publicado em 07 de Agosto de 2020 às 11:44

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2020 às 11:44
Crédito: Alexandre Vidal/CRF
Na manhã desta sexta, o nome do treinador Domènec Torrent apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o espanhol poderá começar a sua trajetória no comando do Flamengo, no próximo domingo, pela estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h.
Antes disso, ainda na madrugada, o nome do treinador foi publicado no Diário Oficial da União, após ter seu visto de trabalho aprovado. Durante toda semana, a direção do Flamengo trabalhou para agilizar a inscrição do seu novo comandante para estar apto na estreia do clube no Brasileirão.
Recém-contratado, Domènec chegou ao Brasil e foi apresentado na última segunda-feira. Nesse mesmo dia, ele comandou o seu primeiro treino e conheceu o elenco. Além disso, ele pediu para que o clube contratasse uma professora de português para ajudar nas barreiras linguísticas e facilitar o seu trabalho ao lado de sua comissão técnica.
Para o jogo de domingo, contra o Atlético-MG, de Jorge Sampaoli, a única dúvida é sobre o lateral direito Rafinha, que se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo, porém ainda terá a sua situação física avaliada. Filipe Luís, por sua vez, estará à disposição do treinador, após uma lesão na panturrilha direita.

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