Domènec Torrent aparece no BID, e treinador está liberado para a estreia no Brasileirão contra o Atlético-MG

Crédito: Alexandre Vidal/CRF

Na manhã desta sexta, o nome do treinador Domènec Torrent apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e o espanhol poderá começar a sua trajetória no comando do Flamengo, no próximo domingo, pela estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, no Maracanã, às 16h.

Antes disso, ainda na madrugada, o nome do treinador foi publicado no Diário Oficial da União, após ter seu visto de trabalho aprovado. Durante toda semana, a direção do Flamengo trabalhou para agilizar a inscrição do seu novo comandante para estar apto na estreia do clube no Brasileirão.

Recém-contratado, Domènec chegou ao Brasil e foi apresentado na última segunda-feira. Nesse mesmo dia, ele comandou o seu primeiro treino e conheceu o elenco. Além disso, ele pediu para que o clube contratasse uma professora de português para ajudar nas barreiras linguísticas e facilitar o seu trabalho ao lado de sua comissão técnica.