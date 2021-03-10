Do banco para o campo: veja os reservas do Palmeiras que mais foram utilizados pelos treinadores na temporada

O Palmeiras encerrou, no último domingo (07), a insana temporada 2020/21, que ficou marcada pela enorme densidade competitiva e pela pausa causada pela pandemia da Covid-19. Esta paralisação causou uma mudança na regra do futebol: a implementação das cinco substituições.Com isso, os treinadores ganharam, desde julho, a possibilidade de realizarem cinco trocas e, deste modo, muitos atletas que não entrariam nas partidas passaram a ganhar minutos. Isto foi amplamente feito pelos três treinadores que comandaram o Verdão deste então, sendo estes Luxemburgo, Andrey Lopes e Abel Ferreira.(Arte: Thiago Rocha)Deste modo, alguns atletas foram, no decorrer dos meses, opções constantes dos técnicos que buscavam fazer alguma alteração durante a partida. Destes, o mais utilizado foi Gustavo Scarpa, que entrou no decorrer dos jogos 27 vezes. Completam o Top 3 o atacante Willian (24) e o volante Ramires (19).