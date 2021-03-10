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futebol

Do banco para o campo: veja os reservas do Palmeiras que mais foram utilizados pelos treinadores na temporada

Desde julho, os treinadores podem realizar cinco substituições nas partidas; confira os atletas do Verdão mais beneficiados pela nova regra
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Publicado em 10 de Março de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 10:30
Crédito: César Greco/Palmeiras
O Palmeiras encerrou, no último domingo (07), a insana temporada 2020/21, que ficou marcada pela enorme densidade competitiva e pela pausa causada pela pandemia da Covid-19. Esta paralisação causou uma mudança na regra do futebol: a implementação das cinco substituições.Com isso, os treinadores ganharam, desde julho, a possibilidade de realizarem cinco trocas e, deste modo, muitos atletas que não entrariam nas partidas passaram a ganhar minutos. Isto foi amplamente feito pelos três treinadores que comandaram o Verdão deste então, sendo estes Luxemburgo, Andrey Lopes e Abel Ferreira.(Arte: Thiago Rocha)Deste modo, alguns atletas foram, no decorrer dos meses, opções constantes dos técnicos que buscavam fazer alguma alteração durante a partida. Destes, o mais utilizado foi Gustavo Scarpa, que entrou no decorrer dos jogos 27 vezes. Completam o Top 3 o atacante Willian (24) e o volante Ramires (19).
Esta regra se mantém para o Campeonato Paulista. Na competição, o Palmeiras, atual campeão, entra em campo na próxima quinta-feira (11), às 19h (horário de Brasília), contra o São Caetano.

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