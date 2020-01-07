Dívida com Jorge Henrique impede Vasco de registrar reforço na CBF

Dívida do Vasco com o atacante Jorge Henrique impede o clube carioca de registrar jogadores Crédito: André Durão/O Globo

Por uma dívida de cerca de R$ 1 milhão com o atacante Jorge Henrique, o Vasco está impedido de registrar atletas na CBF. A decisão foi feita pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) porque o Cruz-Maltino não cumpriu o acordo de pagamento do que deve ao atleta, que atualmente está no Náutico e atuou pelo time de São Januário até 2017.

A informação foi publicada inicialmente pelo "UOL" e confirmada pelo LANCE!. A CNDR publicou a decisão determinando o pagamento em 19 de dezembro de 2019. O Vasco tinha 72 horas para acertar a pendência e, na época, alegou que pagaria no dia seguinte, mas os problemas financeiros impediram o cumprimento do que foi dito.

Com isso, o Vasco não pode registrar Germán Cano, a única contratação feita até o momento. Ele chegou ao Rio de Janeiro na última segunda-feira e foi recebido com festa pela torcida no aeroporto. O jogador, portanto, ainda não apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Foram dois acordos para receber o que ainda era devido, sendo o primeiro deles ainda na gestão Eurico Miranda. Sob o mandato de Alexandre Campello, quando o Vasco já descumpria o acordo, Jorge Henrique aceitou renegociar. No entanto, o pagamento não foi quitado como combinado e o atleta decidiu entrar na CNDR, que aplicou uma advertência no Cruz-Maltino em novembro do ano passado, exigindo pagamento integral até o dia 2 de dezembro.

Na época, os cariocas pediram um prazo adicional de cinco dias e, posteriormente, de mais 72 horas. No processo, a relatora da CNRD, Ana Beatriz Macedo, ressaltou que se não houvesse acerto até o dia 20 de dezembro, o órgão iria "aplicar ao clube a sanção de proibição de registrar novos atletas pelo período determinado de seis meses".