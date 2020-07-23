Dirigente da Inter afirma que vai tentar renovar contrato de Lautaro

Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP

O CEO da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, afirmou que irá se reunir com Lautaro Martínez para tratar da renovação do argentino. Em entrevista para a Sky Sports após o duelo contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano, o dirigente afirmou que tem um plano para estender o vínculo com outros jogadores e que podem ter futuro no clube.

- A operação de renovação toca vários atletas, acima de tudo os mais jovens com quem queremos ter vínculo por muito tempo. Um deles é Lautaro. Faremos com calma, ele está feliz de jogar com a camisa da Inter e nós estamos felizes por tê-lo. Nos reuniremos com ele e com outros jogadores.