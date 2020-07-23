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futebol

Dirigente da Inter afirma que vai tentar renovar contrato de Lautaro

Giuseppe Marotta diz que há um plano no clube para que os vínculos com atletas jovens seja ampliado. Argentino está na mira de gigantes europeus, como o Barcelona...

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jul 2020 às 14:09
Crédito: MIGUEL MEDINA / AFP
O CEO da Inter de Milão, Giuseppe Marotta, afirmou que irá se reunir com Lautaro Martínez para tratar da renovação do argentino. Em entrevista para a Sky Sports após o duelo contra a Fiorentina pelo Campeonato Italiano, o dirigente afirmou que tem um plano para estender o vínculo com outros jogadores e que podem ter futuro no clube.
- A operação de renovação toca vários atletas, acima de tudo os mais jovens com quem queremos ter vínculo por muito tempo. Um deles é Lautaro. Faremos com calma, ele está feliz de jogar com a camisa da Inter e nós estamos felizes por tê-lo. Nos reuniremos com ele e com outros jogadores.
Apesar do argentino de 22 anos ter contrato até 2023, o atacante foi fortemente especulado para se transferir para o Barcelona neste mercado. O clube italiano quer aumentar o tempo do acordo e melhorar sua condição salarial devido aos serviços prestados e ótimo desempenho que vem tendo desde que chegou, em 2018.

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