Diretor esportivo do Leipzig fecha as portas para saída de Konaté: 'Acho que não é uma hipótese'

Depois da saída de Dayot Upamecano para o Bayern de Munique, agora é Ibrahima Konaté que atrai interesse de outros clubes. O The Athletic noticiou que o Liverpool deseja contratar o zagueiro, mas o diretor esportivo do RB Leipzig, Markus Krosche, disse que é improvável que o francês deixe o clube.
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- Honestamente, acho que a saída não é uma hipótese para o Konaté. Ainda tem contrato, sabe que nós confiamos nele, e ele também confia em nós. É um jogador muito importante, com bastante potencial, e nós queremos ajudá-lo a se desenvolver - explicou à DAZN.Konaté chegou ao RB Leipzig em 2017. No total, ele disputou 89 jogos pelo clube alemão e marcou quatro gols.