Diretor e presidente do São Paulo reafirmam confiança em Crespo

Crédito: Felllipe Lucena/São Paulo FC

Crespo tem a confiança da diretoria do São Paulo. Na manhã desta quarta-feira, data da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o presidente do Tricolor, Julio Casares reafirmaram o desejo da continuidade do trabalho do treinador. Em má fase na temporada, a um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a pressão para resultados melhores crescem, mas nada que abale a relação da diretoria com a comissão técnica.

- Bom dia. Crespo continua e continuará técnico do São Paulo após a partida de hoje contra o Fortaleza. Essa é uma decisão da Diretoria de Futebol e que tem total apoio do presidente Júlio Casares. Seguiremos com a convicção que temos no trabalho - escreveu Belmonte nas redes sociais. O presidente do São Paulo, Julio Casares, também prestou apoio ao comandante argentino e rechaçou qualquer possibilidade de troca no comando técnico.