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Diretor e presidente do São Paulo reafirmam confiança em Crespo

Carlos Belmonte e Julio Casares postaram nas redes sociais afastando qualquer possibilidade de demissão do treinador em caso de uma eliminação na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

15 set 2021 às 09:04

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 09:04

Crédito: Felllipe Lucena/São Paulo FC
Crespo tem a confiança da diretoria do São Paulo. Na manhã desta quarta-feira, data da volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza, o diretor de futebol, Carlos Belmonte, e o presidente do Tricolor, Julio Casares reafirmaram o desejo da continuidade do trabalho do treinador. Em má fase na temporada, a um ponto da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, a pressão para resultados melhores crescem, mas nada que abale a relação da diretoria com a comissão técnica.
- Bom dia. Crespo continua e continuará técnico do São Paulo após a partida de hoje contra o Fortaleza. Essa é uma decisão da Diretoria de Futebol e que tem total apoio do presidente Júlio Casares. Seguiremos com a convicção que temos no trabalho - escreveu Belmonte nas redes sociais. O presidente do São Paulo, Julio Casares, também prestou apoio ao comandante argentino e rechaçou qualquer possibilidade de troca no comando técnico.
- Para afastar de vez qualquer infeliz especulação, reafirmo que independente de resultados, o técnico Hernan Crespo seguirá normalmente o nosso planejamento no comando técnico da nossa equipe. Seguiremos a nossa convicção profissional e o que foi traçado com o departamento de futebol - postou Casares nas redes sociais. O São Paulo vem de três jogos sem vencer após empates contra Fortaleza (2 a 2), Juventude (1 a 1) e a derrota para o Fluminense (2 a 1), após quase duas semanas de treinamentos por conta da parada da Data-Fifa.

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