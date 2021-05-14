Diogo Siston avalia evolução do sub-20 do Vasco, que enfrenta o Inter pelas quartas da Copa do Brasil

Crédito: Diogo Siston comandará os Meninos da Colina diante do Internacional nesta sexta (Rafael Ribeiro/Vasco

Após uma temporada de muitos títulos, os Meninos da Colina estão prontos para novos desafios. Nesta sexta, a equipe sub-20 do Vasco receberá o Internacional, às 19h, em São Januário. O técnico do time, Diogo Siston, avaliou a evolução dos jovens, em entrevista ao site oficial do clube, e disse estar confiante em um resultado positivo nesta primeira partida do duelo com o Colorado.

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– Vamos enfrentar uma grande equipe do cenário nacional nesta quartas de final. Assim como nós, é um clube que tem um excelente trabalho com as categorias de base e que também avançou de fase de forma muito convincente. Nosso time vem crescendo em entrosamento e organização, e nós precisamos aplicar isso durante o jogo. Temos que dar uma resposta o quanto antes, precisamos entrar nesta partida muito concentrados e ter atitude durante os 90 minutos - analisou Siston, e em seguida acrescentou.

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- A equipe do Internacional tem um time muito forte e sabemos disso, mas tenho certeza que nós temos totais condições de fazer uma excelente primeira partida, para conseguirmos levar uma vantagem para o jogo de volta em Porto Alegre – disse o treinador.

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