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Diogo Siston avalia evolução do sub-20 do Vasco, que enfrenta o Inter pelas quartas da Copa do Brasil

Atuais campeões da competição nacional, Meninos da Colina buscam o bi em São Januário, às 19h, nesta sexta. Comandante acredita que entrosamento e organização vem crescendo...

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

14 mai 2021 às 09:00
Crédito: Diogo Siston comandará os Meninos da Colina diante do Internacional nesta sexta (Rafael Ribeiro/Vasco
Após uma temporada de muitos títulos, os Meninos da Colina estão prontos para novos desafios. Nesta sexta, a equipe sub-20 do Vasco receberá o Internacional, às 19h, em São Januário. O técnico do time, Diogo Siston, avaliou a evolução dos jovens, em entrevista ao site oficial do clube, e disse estar confiante em um resultado positivo nesta primeira partida do duelo com o Colorado.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro - Série B
– Vamos enfrentar uma grande equipe do cenário nacional nesta quartas de final. Assim como nós, é um clube que tem um excelente trabalho com as categorias de base e que também avançou de fase de forma muito convincente. Nosso time vem crescendo em entrosamento e organização, e nós precisamos aplicar isso durante o jogo. Temos que dar uma resposta o quanto antes, precisamos entrar nesta partida muito concentrados e ter atitude durante os 90 minutos - analisou Siston, e em seguida acrescentou.
> Confira mais notícias sobre o Vasco da Gama
- A equipe do Internacional tem um time muito forte e sabemos disso, mas tenho certeza que nós temos totais condições de fazer uma excelente primeira partida, para conseguirmos levar uma vantagem para o jogo de volta em Porto Alegre – disse o treinador.
> Zeca se firma no Vasco! Relembre os últimos 22 laterais-esquerdos que atuaram pelo Gigante da Colina
O jogo de volta está marcado para o dia 22, sábado, com local ainda a definir. Atuais campeões da competição nacional, os Meninos da Colina golearam o Planaltina-DF na primeira fase, e venceram os dois jogos das oitavas de finais diante do São Raimundo-RR.

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