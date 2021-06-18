Diniz rasga elogios para Camacho e Zanocelo no Santos

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Os novos reforços do Santos, Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, fizeram as suas estreias com a camisa Alvinegra contra o Fluminense, na derrota por 1 a 0, no Maracanã.

Com características que o técnico Fernando Diniz gosta, Zanocelo acertou os 17 passes que tentou na partida. Já Camacho, que chegou do Corinthians, acertou 32 de 34 passes.

O técnico Fernando Diniz avaliou a participação de ambos na partida e citou as razões pelas contratações dos jogadores.- Eu gosto do jogador (Camacho). Ele faz parte da minha história, no meu início de carreira no Audax em 2016, o que oportunizou ele ir para o Corinthians e foi Campeão Brasileiro em 2017. Quando o time teve um momento ruim, ele terminou o ano titular. Foi para o Athletico-PR, titular também, e campeão da Copa do Brasil. É um grande jogador, ele vai ajudar o Santos, é comprometido, grande caráter, foi uma ótima contratação.