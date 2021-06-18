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futebol

Diniz rasga elogios para Camacho e Zanocelo no Santos

Dupla fez a estreia no Peixe na derrota diante do Fluminense nesta quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

18 jun 2021 às 09:20

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 09:20

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Os novos reforços do Santos, Vinicius Zanocelo, que chegou por empréstimo até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado, e Camacho, que veio em definitivo até o final da temporada 2022, fizeram as suas estreias com a camisa Alvinegra contra o Fluminense, na derrota por 1 a 0, no Maracanã.
Com características que o técnico Fernando Diniz gosta, Zanocelo acertou os 17 passes que tentou na partida. Já Camacho, que chegou do Corinthians, acertou 32 de 34 passes.
O técnico Fernando Diniz avaliou a participação de ambos na partida e citou as razões pelas contratações dos jogadores.- Eu gosto do jogador (Camacho). Ele faz parte da minha história, no meu início de carreira no Audax em 2016, o que oportunizou ele ir para o Corinthians e foi Campeão Brasileiro em 2017. Quando o time teve um momento ruim, ele terminou o ano titular. Foi para o Athletico-PR, titular também, e campeão da Copa do Brasil. É um grande jogador, ele vai ajudar o Santos, é comprometido, grande caráter, foi uma ótima contratação.
- Foi um jogador muito bem indicado (Zanocelo), bem mapeado pelo Santos, é um jogador que conheço desde garoto no Juventus, era amigo do meu filho. Foi para a Ponte Preta, terminou sua formação, se destacou na base, foi para a Ferroviária e fez um grande Campeonato Paulista. Ele vem como uma perspectiva ótima - diz.

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