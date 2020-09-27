Diniz elogia desempenho do São Paulo e cita dificuldade contra o Inter

Crédito: Fernando Diniz fez questão de elogiar o futebol apresentado pelo São Paulo no Beira-Rio (Everton Pereira/Ofotografico/Lancepress!

O técnico Fernando Diniz deixou o Beira-Rio satisfeito com o desempenho do São Paulo diante do Internacional, mas inconformado com o empate, em 1 a 1. Fora de casa, o Tricolor foi mais incisivo do que seu adversário, conseguiu pressionar a equipe colorada, mas mesmo com um jogador a mais por mais de 30 minutos no segundo tempo, não conseguiu a vitória.

TABELA>Confira a classificação do Campeonato Brasileiro>Confira a classificação dos grupos da Copa Libertadores ​- Temos que procurar fazer o nosso melhor para ganharmos os jogos. Essa é melhor maneira de se ganhar. Os jogos contra o Santos (10ª rodada) e hoje contra o Internacional nós merecemos a vitória. Hoje, o time jogou muito bem. Tínhamos o dominio quase que total da partida. Temos que procurar jogar bem e melhorar para termos mais chances na Argentina - afirmou o treinador, já projetando o jogo da próxima quarta-feira pela Copa Libertadores. Na visão de Diniz, o São Paulo conseguiu ser superior ao Internacional durante a maior parte do duelo em Porto Alegre. Contudo, após a expulsão de Zé Gabriel aos 16 minutos do segundo tempo, a equipe de Eduardo Coudet se fechou, apostou no contra-ataque, e jogou muito compacta na defesa. O Tricolor bem que tentou furar a retranca colorada, chegou a criar três boas oportunidades, mas parou nas mãos do goleiro Marcelo Lomba.

- Poderíamos ter aberto um pouco mais, a entrada do Paulinho Bóia era para isso. Mas o jogo não fica mais fácil para você criar com um jogador a mais. O Internacional jogou em 15 ou 20 metros na frente da área. Tentamos com Vitor Bueno, Tchê Tchê, Daniel e Hernanes. Tivemos três chances claras de gol e isso não merece ser desprezado. A equipe poderia explorar mais os lados do campo, mas não conseguimos ter efetividade. - lamentou Diniz, citando a dificuldade do Tricolor na partida.

O empate no Beira-Rio deixa o São Paulo na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, com 19 pontos ganhos em 36 disputados. Contudo, a equipe pode perder posições na tabela a depender dos resultados de Flamengo, Palmeiras, Vasco e Santos nesta rodada.