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futebol

Diniz cita identificação com Fred em reencontro no Fluminense e exalta Abel Braga

Novo treinador do Flu jogou com o atacante na época de Cruzeiro e foi comandado por Abel, que entregou o cargo na última quinta-feira...

Publicado em 03 de Maio de 2022 às 16:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 16:23
O Fluminense teve uma mudança no comando, mas o treinador não é tão novo assim. Fernando Diniz chega no clube com a missão de recuperar os bons resultados, mas, mais do que isso, retomar também a confiança dos jogadores. E nesse meio ele terá diversos reencontros. Um deles é com o atacante Fred, com quem atuou no Cruzeiro e agora vai treinar. O camisa 9 vai se aposentar em julho.- Eu e Fred fomos companheiros. Tem dois jogadores, dois dos mais experientes, que eu tive a felicidade de jogar quando eles eram jovens. O Fred no Cruzeiro e um pouco o Felipe Melo no Flamengo. É uma alegria muito grande estar com o Fred, tenho uma identificação com ele. Praticamente não nos falamos mais desde que atuamos juntos, mas é um cara que eu torci verdadeiramente minha vida inteira - disse à "FluTV".
- Acompanhei a carreira dele torcendo para tudo dar certo. Ele tem uma carreira brilhante, no Fluminense de maneira especial, o clube que tem mais identificação e amor. Na Seleção, no Lyon e nos outros clubes. É um gigante do futebol brasileiro. De superação, qualidade, gols e conquistas. É um jogador que tem que ser celebrado, temos que aprender com o legado que ele deixa - completou.
Veja a tabela da Sul-Americana
Diniz também exaltou Abel Braga, seu antecessor. Os dois trabalharam juntos no Paraná em 1999. O veterano entregou o cargo no Tricolor na última quinta-feira e o novo comandante foi contratado no dia seguinte.
- O Abel foi meu treinador no Paraná. Tenho um carinho muito grande por ele. Com o filho dele, o Fábio, nos tratamos de maneira muito legal quando conversamos. Saiu daqui com um título carioca lindo, jogando de maneira maravilhosa. É uma das maiores referências que temos de treinador nos últimos anos no Fluminense e no futebol. É um cara muito especial - disse.VEJA NA ÍNTEGRA A ENTREVISTA:
Crédito: FredeDinizforamcompanheirosnoCruzeiroesereencontramnoFluminense(Foto:Reprodução/FluTV

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