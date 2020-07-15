Diego Tardelli sofre trauma no tornozelo direito e preocupa o Galo

O atacante Diego Tardelli gerou preocupação na comissão técnica do Galo ao deixar o jogo-treino contra o América-MG, disputado na manhã desta quarta-feira 15 de julho, de maca. Tardelli ficou com o pé preso no gramado enquanto dividia uma bola com um defensor do Coelho e sofreu um trauma no tornozelo direito. O médico atleticano, Rodrigo Lasmar, disse que o atacante passará por exames para saber a gravidade da contusão.-Diego Tardelli teve um trauma no tornozelo direito, lance importante. Ele não conseguiu continuar no campo. Foi iniciado tratamento com gelo, medicamentos. E agora, no período da tarde, vamos fazer as imagens para diagnosticar o que realmente aconteceu. Descartar uma possível fratura e dar sequência ao que será feito. Importante agora acompanhar um pouco mais, a gente precisa dos exames complementares para que seja feito o diagnóstico para, aí sim, dizer o que ele precisará fazer- disse Lasmar, em entrevista à TV Galo. Diego Tardelli começou o jogo-treino no banco de reservas, mas na terceira parte da atividade entrou, mas ficou pouco tempo em campo devido a contusão.