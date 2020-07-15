Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Diego Tardelli sofre trauma no tornozelo direito e preocupa o Galo

O jogador teve a contusão durante o jogo-treino contra o América-MG e teve de sair de campo de maca. Exames vão constatar a gravidade do problema...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 jul 2020 às 18:43
Crédito: Diego Tardelli teve de sair de maca do campo durante o jogo-treino contra o América-MG-(Reprodução/TV Galo
O atacante Diego Tardelli gerou preocupação na comissão técnica do Galo ao deixar o jogo-treino contra o América-MG, disputado na manhã desta quarta-feira 15 de julho, de maca. Tardelli ficou com o pé preso no gramado enquanto dividia uma bola com um defensor do Coelho e sofreu um trauma no tornozelo direito. O médico atleticano, Rodrigo Lasmar, disse que o atacante passará por exames para saber a gravidade da contusão.-Diego Tardelli teve um trauma no tornozelo direito, lance importante. Ele não conseguiu continuar no campo. Foi iniciado tratamento com gelo, medicamentos. E agora, no período da tarde, vamos fazer as imagens para diagnosticar o que realmente aconteceu. Descartar uma possível fratura e dar sequência ao que será feito. Importante agora acompanhar um pouco mais, a gente precisa dos exames complementares para que seja feito o diagnóstico para, aí sim, dizer o que ele precisará fazer- disse Lasmar, em entrevista à TV Galo. Diego Tardelli começou o jogo-treino no banco de reservas, mas na terceira parte da atividade entrou, mas ficou pouco tempo em campo devido a contusão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI
Polo Cricaré, da Seacrest Petróleo, no Norte do ES
O marasmo que virou a produção de petróleo no Norte do Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados