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Diego Alves não se recupera a tempo, e Flamengo visita o Athletico com cinco desfalques

Rubro-Negro está na capital federal para treinos até este sábado, quando embarcará para Curitiba visando o jogo contra o Athletico-PR, pela 32ª rodada do Brasileirão
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LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 18:55

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 18:55

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Com a presença do presidente Jair Bolsonaro no local, o Flamengo se reapresentou às 16h desta quinta-feira, no CT do Brasiliense, para iniciar a preparação visando o jogo contra o Athletico-PR, domingo, em Curitiba. Antes mesmo da atividade iniciar, o clube havia informado a lesão de Rodrigo Caio, desfalque para o próximo compromisso assim como Diego Alves.O camisa 1 não se recuperou a tempo para o duelo deste fim de semana, e, assim, o Flamengo irá para o sexto jogo seguido sem o seu goleiro.
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Relacionado para a atual sequência de jogos fora do Rio, Diego Alves ainda não treina com o grupo. Ele segue o trabalho específico junto a fisioterapeutas no gramado, além de complementar a recuperação na academia e em treinos leves com bola.
- Diego Alves segue no processo gradual de recuperação, com fisioterapia e trabalhos específicos. Portanto, está fora do jogo contra o Athletico-PR. Como em todos os tratamentos, o clube trabalha para que o atleta retorne apenas quando estiver 100% - informou o Flamengo, via assessoria de imprensa.
Portanto, o Flamengo deve enfrentar o Athletico com cinco desfalques: Thiago Maia, Rodrigo Caio, Diego Alves (lesionados), Renê e Bruno Henrique (suspensos). Para a lateral esquerda, Ramon foi convocado por Rogério Ceni, aniversariante do dia, e embarcou para a capital federal mais cedo.
A SITUAÇÃO NA TABELA
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O Flamengo poderá ficar a um ponto da liderança neste fim de semana. Agora com 55 pontos, na terceira colocação e a quatro do Internacional, o líder, o clube carioca enfrenta o Athletico às 16h deste domingo, na Arena da Baixada, no terceiro de cinco jogos consecutivos fora do Rio.
A PROGRAMAÇÃO
Sexta (22/1) - Treino no CT do Brasiliense (16h)Sábado (23/1) - Treino no CT do Brasiliense e viagem para CuritibaDomingo (24/1) - Jogo contra o Athletico-PR (Arena da Baixada) e viagem para o Rio

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