Destaque do Botafogo na temporada, Rafael Navarro participou de 44% dos gols do Glorioso na Série B

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

A Série B chegou à sua metade e o Botafogo segue na luta em busca do G4 da competição para voltar à elite do futebol brasileiro. Melhor mandante da primeira metade do Campeonato, o Alvinegro teve um grande destaque, que ajudou a equipe a reagir com a chegada de Enderson Moreira: Chay. Além dele, uma outra peça tem sido fundamental na frente, com gols, assistências e bons números no ataque alvinegro: Rafael Navarro.

+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Desde a chegada de Enderson Moreira, a equipe de General Severiano conseguiu emendar algumas vitórias e encostar no G4. A diferença atual é de quatro pontos, mas o time deixou uma boa impressão na reta final do turno. Um dos pilares dessa equipe é Rafael Navarro, que aos poucos conquistou o seu espaço, e atualmente é uma peça importante no esquema montado pelo comandante alvinegro.

+ Anderlecht acena com proposta, e Rafael Navarro pode deixar o Botafogo ainda este mês

Ao longo do primeiro turno desta Série B, o atacante participou de nada menos que 44% dos gols do Glorioso. Diante dos números, ele é o líder de assistências da competição, com seis, e marcou cinco dos vinte e cinco gols da equipe. O total de onze participações em gols mostra a importância do atacante para o Botafogo na sequência da temporada.

+ Botafogo estreará novo uniforme azul contra o Vila Nova, domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão

Além disso, Navarro tem outras qualidades e se destaca taticamente. Com muita disposição, o atleta marca a saída de bola da defesa adversária e incomoda os zagueiros. Segundo números do portal "Footstats", o jovem é o quinto jogador que mais finaliza certo a gol na competição, com vinte e um chutes. Os bons números fizeram com que o Anderlecht, da Bélgica, acenasse com um interesse no jovem atleta, de 21 anos. A intenção é contratá-lo ainda na atual janela de transferências. Perder um jogador importante, titular em todos os jogos da Série B, não estava nos planos do Glorioso, que busca a renovação do camisa 99.

+ Luis Fernando Flores comandará o Botafogo diante do Vila Nova

O jogador tem contrato até dezembro de 2021, porém as conversas para uma possível renovação estão complicadas. O atleta recusou a última proposta, mas não pretende sair brigado com o clube ou assinar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça. Ainda existe a esperança dentro do clube que a renovação aconteça, mas ambas as partes ainda estão longe de um acordo e de um "denominador comum".

Caso perca o atacante, o clube de General Severiano tem em seu elenco o experiente Rafael Moura, de 38 anos, e a jovem promessa Matheus Nascimento, de apenas 17, para a posição. O próximo compromisso do time será no domingo, às 11h, contra o Vila Nova (GO), no Nilton Santos. O jogo é válido pela vigésima rodada da Série B, a primeira do returno.

+ Botafogo fecha primeiro turno como o melhor mandante do Brasileirão