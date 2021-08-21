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Destaque do Botafogo na temporada, Rafael Navarro participou de 44% dos gols do Glorioso na Série B

Atacante marcou cinco gols e é líder de assistências da competição nacional com seis passes. Anderlecht, da Bélgica, acenou com um interesse no jovem atleta, de 21 anos...

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 07:49

LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 07:49
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
A Série B chegou à sua metade e o Botafogo segue na luta em busca do G4 da competição para voltar à elite do futebol brasileiro. Melhor mandante da primeira metade do Campeonato, o Alvinegro teve um grande destaque, que ajudou a equipe a reagir com a chegada de Enderson Moreira: Chay. Além dele, uma outra peça tem sido fundamental na frente, com gols, assistências e bons números no ataque alvinegro: Rafael Navarro.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro Desde a chegada de Enderson Moreira, a equipe de General Severiano conseguiu emendar algumas vitórias e encostar no G4. A diferença atual é de quatro pontos, mas o time deixou uma boa impressão na reta final do turno. Um dos pilares dessa equipe é Rafael Navarro, que aos poucos conquistou o seu espaço, e atualmente é uma peça importante no esquema montado pelo comandante alvinegro.
+ Anderlecht acena com proposta, e Rafael Navarro pode deixar o Botafogo ainda este mês
Ao longo do primeiro turno desta Série B, o atacante participou de nada menos que 44% dos gols do Glorioso. Diante dos números, ele é o líder de assistências da competição, com seis, e marcou cinco dos vinte e cinco gols da equipe. O total de onze participações em gols mostra a importância do atacante para o Botafogo na sequência da temporada.
+ Botafogo estreará novo uniforme azul contra o Vila Nova, domingo, pela 20ª rodada da Série B do Brasileirão
Além disso, Navarro tem outras qualidades e se destaca taticamente. Com muita disposição, o atleta marca a saída de bola da defesa adversária e incomoda os zagueiros. Segundo números do portal "Footstats", o jovem é o quinto jogador que mais finaliza certo a gol na competição, com vinte e um chutes. Os bons números fizeram com que o Anderlecht, da Bélgica, acenasse com um interesse no jovem atleta, de 21 anos. A intenção é contratá-lo ainda na atual janela de transferências. Perder um jogador importante, titular em todos os jogos da Série B, não estava nos planos do Glorioso, que busca a renovação do camisa 99.
+ Luis Fernando Flores comandará o Botafogo diante do Vila Nova
O jogador tem contrato até dezembro de 2021, porém as conversas para uma possível renovação estão complicadas. O atleta recusou a última proposta, mas não pretende sair brigado com o clube ou assinar um pré-contrato com outra equipe para sair de graça. Ainda existe a esperança dentro do clube que a renovação aconteça, mas ambas as partes ainda estão longe de um acordo e de um "denominador comum".
Caso perca o atacante, o clube de General Severiano tem em seu elenco o experiente Rafael Moura, de 38 anos, e a jovem promessa Matheus Nascimento, de apenas 17, para a posição. O próximo compromisso do time será no domingo, às 11h, contra o Vila Nova (GO), no Nilton Santos. O jogo é válido pela vigésima rodada da Série B, a primeira do returno.
+ Botafogo fecha primeiro turno como o melhor mandante do Brasileirão
Nela, o Alvinegro irá estrear a sua camisa de número quatro, azul celeste, e será comandado pelo auxiliar Luis Fernando Flores. O profissional irá substituir o técnico Enderson Moreira, suspenso pelo STJD pela discussão áspera com a arbitragem no duelo diante do Confiança (SE), em Aracaju, pela 14ª rodada.

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