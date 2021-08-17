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Destaque da série D, atacante brasileiro comemora acerto com equipe da Arábia Saudita

Teco, atacante que atuava pelo Rio Branco de Venda Nova, foi negociado com a equipe saudita do Al Jabalain...
LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2021 às 18:54

Publicado em 17 de Agosto de 2021 às 18:54

Crédito: Divulgação/Al Jabalain
Um dos destaques do Campeonato Brasileiro da série D, o atacante Teco, do Rio Branco de Venda Nova, acertou a sua ida para o Al Jabalain, da Arábia Saudita. O atacante foi um dos responsáveis pela campanha que levou o Rio Branco ao vice-campeonato do estadual do Espírito Santo.
Veja a tabela da Champions LeagueTeco falou sobre os primeiros dias no novo clube e o que o motivou a aceitar esse novo desafio na sua carreira.
- Estou muito feliz com essa chegada ao Al Jabalain. Eu fui recebido da melhor forma possível, um grupo muito bom, me acolheram muito bem, então estou muito feliz com isso. Quando chegou a proposta eu não pensei duas vezes, é um futebol que tem crescido, tem uma boa estrutura, o clube tem pensamento de conquistas e isso me motivou a aceitar esse desafi = disse.
Aos 26 anos, Teco viverá a sua primeira experiência no futebol Asiático. Em 12 jogos pelo Rio Branco de Venda Nova, o jogador marcou dois gols e deu quatro assistências. Teco falou sobre a sua expectativa para a temporada com o Al Jabalain.
- A expectativa é muito boa, espero poder fazer um grande trabalho com a equipe do Al Jabalain. O clube tem a pretensão de conseguir o acesso para a primeira divisão, e esse vai ser o nosso principal foco na temporada. Espero poder ajudar o clube da melhor forma possível - concluiu.

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