Desportiva e Rio Branco fazem promoções de ingressos para o clássico

Desportiva e Rio Branco, que acontece no próximo sábado, às 15h, pela Copa Espírito Santo já estão à venda. Mandante da partida, o clube grená obteve novos laudos do Corpo de Bombeiros e o estádio Engenheiro Araripe poderá receber até 3.300 torcedores. As entradas serão vendidas à R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Mas para incentivar ainda mais a presença de público, os clubes apostam em promoções. Os ingressos para o clássico entre, que acontece no próximo sábado, às 15h, pelajá estão à venda. Mandante da partida, o clube grená obteve novos laudos do Corpo de Bombeiros e o estádio Engenheiro Araripe poderá receber até 3.300 torcedores. As entradas serão vendidas à R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia-entrada). Mas para incentivar ainda mais a presença de público, os clubes apostam em promoções.

Rio Branco e Desportiva se enfrentam em jogo master Crédito: Reprodução

A Desportiva lançou uma ação: quem comprar a camisa na sede do clube, em Jardim América, nos valores de R$ 120,00 (dinheiro) e R$ 140,00 (em até 4x no cartão), ganha um ingresso para assistir ao jogo, que começa às 15h. A promoção é válida até a sexta-feira (30).

Mas o Brancão também está promovendo um bom incentivo para a partida. Na compra da camisa oficial no valor de R$ 60,00, o torcedor ganha o ingresso. A venda acontece apenas no sábado (31), na bilheteria alvinegra do Engenheiro Araripe.

Os torcedores da Desportiva já podem comprar os ingressos em pontos de venda espalhados pela Grande Vitória, nos municípios de Serra, Vitória, Vila Velha e Cariacica (confira a lista abaixo). Já o torcedor capa-preta só poderá comprar as entradas no dia do jogo, na bilheteria, no estacionamento do Araripe.

Confira os pontos de venda para os torcedores da Desportiva

Vitória

Retrômania - Shopping Vitória

Ícone Sports - Centro de Vitória

Vila Velha

Unipeças - Ibes

Ademar Cunha - Novo México e Centro de Vila Velha

Retrômania - Shopping Vila Velha

Cariacica

Ademar Cunha - Campo Grande