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Desfalque do Fluminense para as próximas partidas, Nino se apresenta na Seleção Olímpica

Convocado por André Jardine, zagueiro deve desfalcar o Flu nos dois duelos contra o RB Bragantino, pela Copa do Brasil...

Publicado em 30 de Maio de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2021 às 18:15
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Por mais que o Fluminense já tenha retornado ao Rio de Janeiro, após o empate sem gols com o São Paulo, pela primeira rodada do Brasileirão, um desfalque já é certo para os próximos jogos: o zagueiro Nino. Isso porque, o titular do Tricolor ficou em Guarulhos, onde se apresentou ao técnico André Jardine na Seleção Olímpica.
> Veja como está a classificação do BrasileirãoAinda em São Paulo, Nino foi submetido aos testes da Covid-19, e a expectativa é que viaje ainda neste domingo para a Sérvia, com o objetivo de integrar a Seleção da categoria, para a preparação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, até o dia 8 de junho.
Assim, Nino já é desfalque certo para o Fluminense na próxima quarta-feira, aonde o Tricolor encara o RB Bragantino, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. A partida da volta da Copa do Brasil foi remarcada pela CBF do dia 8 para 9 de junho, mas mesmo assim é pouco provável que o zagueiro tenha condições de atuar na partida. Além disso, o jogador também não estará presente no próximo duelo do Flu pelo Brasileirão, no sábado, às 11h, contra o Cuiabá.
A delegação da Seleção comandada por Jardine embarca ainda neste domingo para Belgrado, capital da Sérvia. Por lá, os jogadores convocados farão seus últimos dois amistoso antes dos Jogos Olímpicos. O primeiro, contra a seleção principal de Cabo Verde, dia 5 de junho, e o segundo, contra a Sérvia sub-24, no dia 8.

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