Desafogo: Tiva e Vitória miram G-4; Tupy e São Mateus fogem da zona

Embalar e entrar no G4. Esses são os principais objetivos da Desportiva Ferroviária na próxima rodada do Campeonato Capixaba. Para isso, os comandados de Rafael Soriano vão precisar garantir a segunda vitória do clube na condição estadual, às 16h30 deste sábado (17), contra o lanterna São Mateus, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

David e Anderson, destaques de Desportiva e Vitória, respectivamente Crédito: Henrique Montovanelli/Desportiva e Wagner Chaló/Vitória

A Locomotiva conseguiu vem de um empate, contra o Real Noroeste, em casa. Mesmo com o resultado, o clube conseguiu colar no G4, alcançando a quinta colocação, com cinco pontos, e dois atrás do Galo da Vila, última equipe no grupo dos quatro primeiros.

Para conseguir entrar no grupo dos times que avançam à próxima fase, a Tiva precisa vencer o Sama e torcer contra Atlético ou Real Noroeste, que enfrentam Serra e Rio Branco VN, respectivamente.

Capitão no milésimo jogo da Tiva no Capixabão, diante do Real Noroeste, o experiente zagueiro David analisa a importância de conquistar os três pontos e elogiou a qualidade do time do São Mateus.

"Estamos preparados para o jogo, tivemos quatro dias depois do Carnaval para treinarmos forte e estamos bem. Sabemos da dificuldade que temos pela frente, então, é jogar concentrados. Será um jogo difícil, mas a expectativa é de fazermos um grande jogo dentro de casa para ficarmos com os três pontos", comentou David.

Veja informações de Desportiva x São Mateus

Local: Estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica

Data e horário: sábado, às 16h30

Provável escalação da Desportiva: Felipe; Sorriso, David, Rafael Olioza e Davi; Gean Miller, Vinicinho e Tatá (Danilo Cintra); Carlos Vitor; Ricardinho e Diniz (Heron). Técnico: Rafael Soriano.

Provável escalação do São Mateus: O clube não divulgou uma provável escalação.

Arbitragem: José Wellington Bandeira apita o jogo.

Tupy x Vitória

Está longe de ser uma grande rivalidade. Ainda também não dá para chamar de clássico. Mas o confronto entre Vitória e Tupy tem os seus atrativos. Quando entrarem em campo neste sábado (17), a partir das 16 horas, no Majestoso, no Salvador Costa, em Bento Ferreira, Alvianil e Índio vão escrever mais um capítulo dessa recente história, cada um defendendo os seus interesses no Campeonato Capixaba, pela quinta rodada.

O palco do jogo é comum às duas equipes. A casa do Vitória, estádio onde a equipe alvianil utiliza para jogos e treinos, também é usado pelo Tupy, em uma parceria firmada entre os clubes. Desta vez, o mando do confronto é dos visitantes.

Do lado alvianil, o Vitória busca o desafogo. Com apenas um triunfo em quatro jogos, o time tem causado desconfiança em boa parte da torcida. Nem tanto pelos resultados negativos, mas pela falta de uma atuação convincente. Com cinco pontos, está na cola de Espírito Santo e Desportiva (todos também com cinco, mas em desvantagem no saldo de gols) e Real Noroeste e Atlético Itapemirim (com sete pontos).

"Temos que nos impor, pois dentro de casa a gente não pode deixar de somar pontos. Temos que ganhar esses três pontos, até para dar uma aliviada, para a gente ter mais tranquilidade para trabalhar e também para podermos somar os pontos para buscar a classificação", disse o meia Anderson.

Se o Vitória busca alívio, a situação do Índio da Toca, por sua vez, é um pouco mais delicada. Vindo de uma vitória e três derrotas, o time está pressionado por estar próximo da zona de rebaixamento. Diante do início negativo, a equipe já começa a ficar para trás na disputa por uma vaga na semifinal.

"A gente sabe que é difícil, os últimos resultados não são bons, a posição na tabela não é boa, mas eu quero que os jogadores tenham a mesma confiança do início da competição. Além disso, eu espero que eles confiem no meu trabalho e no que eu posso acrescentar para a equipe", disse o técnico Eleomar Pereira.

Veja informações de Tupy x Vitória

Local: Estádio Salvador Costa, em Vitória

Data e horário: sábado, às 16 horas

Provável escalação do Tupy: Diogo, Fabinho Capixaba, Hycaro, Jaílson e Emerson Balotelli; Gabriel Peruzzo, Dedé, Fabinho, Bruno Paixão e Ronicley; Lambiru. Técnico: Eleomar Pereira

Provável escalação do Vitória: Victor Coutinho; George Lucas, Léo Alves, Wesley e Cristian; David, Ramon, Mádisson e Anderson; Wilker e Hércules. Técnico: Wagner Nascimento.

Arbitragem: Carlito Rosa apita o jogo.

Os jogos que completam a rodada de sábado do Capixabão são:

Doze x Espírito Santo, às 16h30, no estádio Kleber Andrade.