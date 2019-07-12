Novo cargo

Deputado Enivaldo dos Anjos é o novo vice de futebol do Rio Branco

Ex-presidente capa-preta na década de 90, o deputado estadual aceitou convite e promete um time campeão

Publicado em 12 de julho de 2019 às 17:37 - Atualizado há 6 anos

Após alguns problemas de ordem financeira que culminaram com uma verdadeira "debandada" quase que geral no elenco do Rio Branco, a diretoria do clube começa a ver uma luz no fim do túnel antes da disputa da Copa Espírito Santo, que começa em agosto.

Enivaldo dos Anjos em almoço com o presidente Luciano Mendonça Crédito: Acervo pessoal

Ex-presidente do Rio Branco nos anos 1990, Enivaldo dos Anjos está retornando ao cenário capa-preta. O atual deputado estadual pelo PSD foi convidado pelo atual presidente do clube, Luciano Mendonça, para ser o novo vice de futebol.

Será montado um conselho com 21 "conselheiros investidores" que irão recuperar financeiramente o clube. "Entrando de cabeça" neste novo projeto, Enivaldo dos Anjos revela detalhes do acerto e de como pretende buscar títulos no Rio Branco.

"Eu sempre tive o interesse de ajudar o Rio Branco, mas não tenho muito tempo para ficar diretamente no clube. Mas o Luciano é um jovem, muito animado e está com condições de dar tempo ao clube. Vamos criar um grupo de pessoas que têm condições de ajudar financeiramente e tratar a questão do departamento de futebol profissional. Como tem uma competição de imediato, e ela significa uma vaga na Série D, vamos fazer um planejamento de cinco meses para poder conquistar essa vaga e dar um salto no ano que vem. O futebol capixaba precisa sair da Série D, ir pra C e pra B pelo menos."

Terão novidades, porque o Rio Branco não pode participar de nada sem estar nas cabeças. Não estamos aceitando muito esse sucesso do Vitória não, temos que estar à frente deles. Hoje o rival é o Vitória, porque a Desportiva acabou, né. Enivaldo dos Anjos, novo vice de futebol do Rio Branco •





O deputado estadual Enivaldo dos Anjos Crédito: Reinaldo Carvalho/Ales

Quem é Enivaldo dos Anjos?

Formado em Direito, Enivaldo dos Anjos tem 69 anos e já atuou como escrivão, radialista e jornalista. Foi prefeito de Barra do São Francisco (1988), secretário de Estado do Interior (1992-94) e conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (2000 a 2010). Está em seu quinto mandato como deputado estadual (1986, 1994, 1998, 2014 e 2018). Nas últimas eleições, obteve 24.202 votos. Na Assembleia Legislativa, já ocupou os cargos de 1º e 2º secretários.

No esporte, Enivaldo dos Anjos foi presidente do Rio Branco em dois mandatos, sendo o último em 1999. Além disso, dos Anjos também presidiu a Comissão de Arbitragem da Federação de Futebol do Espírito Santo, em 1981.

