Deputado Enivaldo dos Anjos abre mão de ser vice de futebol do Rio Branco

Mesmo recuando sobre o cargo, deputado estadual atuará ativamente no clube

Vinícius Valfré

Publicado em 15 de julho de 2019 às 17:22

 - Atualizado há 6 anos

O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) afirmou na noite deste domingo (14) que não será o vice-presidente de futebol do Rio Branco. O convite havia sido feito pelo presidente do clube, Luciano Mendonça, mas não será aceito. 

Enivaldo dos Anjos em almoço com o presidente Luciano Mendonça Crédito: Acervo pessoal

Ao declinar convite, o parlamentar alegou falta de tempo. Político experiente, Enivaldo presidiu o time capa-preta nos anos 1990. Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, hoje é o líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa.

"Fui convidado para ser vice de futebol. Não aceitei o convite, por falta de tempo. Não vai dar para conciliar. Para a vice de futebol, o tempo não será suficiente porque tem que frequentar treinamentos e outras coisas. Estou fazendo opção para ajudar na parte mais importante, que é buscar eventos, patrocinadores", disse.

Mesmo recuando sobre o cargo, Enivaldo atuará ativamente no clube. Ele aceitou ser o presidente de um conselho de notáveis que o Rio Branco pretende criar para angariar recursos financeiros.

A ideia é reunir 21 pessoas que possam contribuir de alguma forma com a arrecadação do clube. Em um segundo momento, cada integrante convidaria mais cinco integrantes para o grupo.

"Pretendemos criar um grupo de 21 conselheiros extraordinários para viabilizar recursos paro o Rio Branco prosseguir na caminhada. Vamos convidar políticos, advogados, médicos, comerciantes, empresários", afirmou.

