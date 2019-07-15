Deputado Enivaldo dos Anjos abre mão de ser vice de futebol do Rio Branco

Publicado em 15 de julho de 2019 às 17:22
- Atualizado há 6 anos
O deputado estadual Enivaldo dos Anjos (PSD) afirmou na noite deste domingo (14) que não será o vice-presidente de futebol do Rio Branco. O convite havia sido feito pelo presidente do clube, Luciano Mendonça, mas não será aceito.
Ao declinar convite, o parlamentar alegou falta de tempo. Político experiente, Enivaldo presidiu o time capa-preta nos anos 1990. Conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, hoje é o líder do governo de Renato Casagrande (PSB) na Assembleia Legislativa.
"Fui convidado para ser vice de futebol. Não aceitei o convite, por falta de tempo. Não vai dar para conciliar. Para a vice de futebol, o tempo não será suficiente porque tem que frequentar treinamentos e outras coisas. Estou fazendo opção para ajudar na parte mais importante, que é buscar eventos, patrocinadores", disse.
Mesmo recuando sobre o cargo, Enivaldo atuará ativamente no clube. Ele aceitou ser o presidente de um conselho de notáveis que o Rio Branco pretende criar para angariar recursos financeiros.
A ideia é reunir 21 pessoas que possam contribuir de alguma forma com a arrecadação do clube. Em um segundo momento, cada integrante convidaria mais cinco integrantes para o grupo.
"Pretendemos criar um grupo de 21 conselheiros extraordinários para viabilizar recursos paro o Rio Branco prosseguir na caminhada. Vamos convidar políticos, advogados, médicos, comerciantes, empresários", afirmou.
