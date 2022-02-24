Decisivo, Raphael Veiga iguala Djalminha em gols de pênalti e segue fazendo história pelo Palmeiras

Sempre ele! Raphael Veiga mais uma vez decidiu para o Palmeiras e a vítima foi o Athletico-PR, na última quarta-feira, no empate em 2 a 2 pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. Já virou rotina, quando há um pênalti para o Verdão e Veiga está em campo, o gol é certeza. Não é à toa que o camisa 23 igualou Djalminha em número de tentos de pênalti durante o tempo normal dos jogos.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Diante do Furacão, o meia palmeirense chegou aos seu 16º gol da marca penal pelo clube nos 90 minutos das partidas. Em decisões depois do tempo regulamentar, ele marcou mais duas vezes. Veiga jamais perdeu uma cobrança defendendo a camisa alviverde. São 18 tentativas e 18 gols marcados.

Na última noite, ele, que já havia se tornado na partida mais recente do Palmeiras (vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, pelo Paulistão), o jogador que mais fez gols de pênalti em tempo regulamentar neste século, marcando 15 vezes e superando os 14 de Edmundo, desta vez chegou ao 16º gol e, agora, igualou Djalminha, que entre 1996 e 1997 também marcou 16 gols de penal.Veiga aparece na quarta posição dos jogadores que mais vezes marcaram gol de pênalti em tempo regulamentar, com 16 bolas na rede, apenas atrás de Edmundo, com 19 (sendo cinco na primeira passagem e 14 na segunda); do paraguaio Arce, com 28; e de Evair, com 32 – maior artilheiro de penalidades pelo menos desde 1990 (data essa a partir de quando o departamento de história do Palmeiras possui controle desta estatística de penais).

De quebra, o camisa 23 subiu na lista dos 100 jogadores que mais fizeram gols na história do Palmeiras em todos os tempos, saltando da 63ª para a 62ª posição, e igualando Renatinho (atacante dos anos 50), com 47 gols ao todo.

Os 47 gols do meia, aliás, fazem dele o quarto maior artilheiro do Palmeiras no Século XXI (21 em algarismo romano), atrás só de Vágner Love (3º, com 54 gols), de Willian Bigode (2º, com 66 gols), e de Dudu (líder no quesito, com 77 gols).

Confira o ranking dos maiores goleadores de pênaltis no tempo regulamentar desde 1990:

1) Evair (32 gols)2) Arce (28 gols)3) Edmundo (19 gols)4) Raphael Veiga e Djalminha (16 gols)

Confira o ranking dos maiores goleadores de pênaltis no tempo regulamentar no Século XXI:

1) Raphael Veiga (16 gols)2) Edmundo (14 gols)3) Alex Mineiro (13 gols)4) Arce (11 gols)