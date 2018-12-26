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Em Jucutuquara

De volta às raízes! Rio Branco vai treinar no estádio Governador Bley

O novo centro de treinamento será utilizado pelo time a partir do dia 02 de janeiro

Publicado em 26 de Dezembro de 2018 às 16:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2018 às 16:32
O Rio Branco está voltando para casa em definitivo. Após retornar com sua sede administrativa para Jucutuquara, o clube agora vai levar seus treinos para o tradicional bairro de Vitória. E o local não poderia ser melhor: o histórico estádio Governador Bley. 
Estádio Governador Bley será o CT do Rio Branco Crédito: Rio Branco/Divulgação
O novo centro de treinamento será utilizado pelo time a partir do dia 02 de janeiro, quando o elenco se apresenta para a pré-temporada visando o Capixabão. A utilização do Bley faz parte de uma parceria firmada entre a diretoria alvinegra e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), atual dono do espaço.
Além do campo, que já está sendo preparado para receber os treinos, o CT Governador Bley conta com vestiários, academia, piscina e um ambiente tranquilo para o dia a dia dos atletas. A logística também é um dos grandes atrativos do centro de treinamento, que fica numa área valorizada da Capital e a poucos metros da sede administrativa do Rio Branco.
Na semana que antecede a estreia no Estadual, diante do Rio Branco de Venda Nova, no dia 2 de fevereiro, o elenco capa-preta embarca para Domingos Martins, onde ficará treinando por uma semana no CT do Hotel Fazenda China Park. 
História
 
O estádio Governador Bley está na história do Rio Branco. Ele foi construído pelo clube em 1936, sendo, na época, o terceiro maior estádio do País, atrás apenas do São Januário, do Vasco, e do Estádio das Laranjeiras, do Fluminense. 
O Rio Branco já fez história jogando no Governador Bley Crédito: Rio Branco/Divulgação
No Bley, o Capa-preta viveu momentos históricos e conquistou dezenas de títulos. Foi através dele, também, que o clube tornou-se um símbolo de Jucutuquara, bairro que acabou virando reduto de torcedores do Brancão.

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