Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

De turista na Bombonera a gol contra o Boca: A virada de Lucas Braga no Santos

Em 2019, atacante viajou para Buenos Aires com a esposa e tirou selfie ao lado de pôster de Tevez na Bombonera. Na última quarta, fez gol e eliminou o argentino da Libertadores...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jan 2021 às 08:00

Publicado em 16 de Janeiro de 2021 às 08:00

Crédito: Reprodução Instagram
A vida de Lucas Braga mudou radicalmente em pouco mais de um ano. O atacante terminou 2019 sem ter feito um jogo como profissional do Santos e viajou para Buenos Aires, onde visitou a Bombonera. Em janeiro de 2021, foi titular do Santos nos dois jogos da Libertadores, marcou gol e ajudou a eliminar o Boca Juniors.Depois de sua esposa registrar a história em suas redes sociais, o próprio atacante comentou a transformação em sua vida e citou até a selfie tirada ao lado de um pôster do atacante Carlitos Tevez, rival nas semifinais da Libertadores.- A gente estava visitando La Bombonera, de férias, e encontramos um pôster do Tevez. Fizemos uma selfie para deixar registrado. E pouco mais de um ano depois, eu estava na fila para entrar em campo e o Tevez estava ao meu lado. As coisas mudam muito rápido. A ficha ainda não caiu, nem disso nem de nada do que eu tenho vivido no Santos nos últimos meses. Parece um sonho -afirmou o jogador.- Em La Bombonera, minha esposa falou que um dia eu iria jogar lá. Falei ‘amor, você não sabe onde a gente tá, né? Só vou jogar aqui um dia se jogar uma Libertadores’, e eu ia jogar o Paulista pela Inter de Limeira na semana seguinte. Mas ela falou para eu ficar tranquilo e que um dia eu jogaria lá. Tudo aconteceu muito mais rápido do que eu esperava, tudo nas mãos de Deus - disse.>> Confira como está o Santos na tabela do Brasileirão
Lucas Braga e o Santos jogam a final da Copa Libertadores da América no próximo dia 30 de janeiro, no Maracanã, contra o rival Palmeiras. Antes disso, tem rodadas do Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Peixe será domingo, às 16h, contra o Botafogo, na Vila Belmiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados