De Bruyne impõe condição para renovar com o Manchester City

De acordo com o jornal britânico 'The Sun', o belga Kevin De Bruyne está pronto para iniciar negociações de renovação do seu contrato com o Manchester City. A única condição que o jogador estabelece é que o clube consiga reverter a decisão da UEFA de retirá-lo das competições europeias por dois anos.
Neste sentido, o clube teria dito ao jogador na Inglaterra que está otimista com o apelo que fez à entidade europeia sobre a punição. Atualmente, o belga tem contrato com o City até junho de 2023 e caso o clube consiga reverter a situação, ele renovaria com a equipe dirigida por Pep Guardiola.
Cabe salientar que o Manchester City foi banido da Champions League por dois anos e recebeu uma multa de R$ 140 milhões por ter quebrado as regras do Fair Play Financeiro (FPF) da UEFA. Segundo a entidade, o clube teria maquiado os valores de patrocínio que recebia, indicando um número maior do que o real nos relatórios entregues à comissão.
Desde que chegou no City, em 2015, o meia já disputou 209 partidas e marcou 51 gols, sendo um dos destaques da equipe vice-líder da Premier League. Já pela seleção belga, o atleta fez 74 jogos com 19 gols no currículo. Vale lembrar, que ele foi um dos destaques da derrota do Brasil para a Bélgica na última Copa do Mundo.
A princípio, segundo o jornal britânico “The Telegraph”, as partidas do Campeonato Inglês terão início daqui a três semanas e os primeiros jogos serão no próximo dia 17 de junho. Manchester City e Arsenal duelam em jogo atrasado, assim como Aston Villa e Sheffield United. As demais rodadas devem acontecer a partir do dia 20 de junho.
Cabe salientar que o Liverpool lidera a competição com 82 pontos e está bem perto do título. Restando apenas nove rodadas para o fim , os Reds têm 25 pontos de vantagem sobre o Manchester City, o segundo colocado.E MAIS:Arsenal à procura de um substituto para Aubameyang, diz jornalDe olho no mercado, Everton quer Wendel, do Sporting, diz jornal'De Casa com o L!': Hélio De La Peña é o convidado desta sexta-feiraChelsea pode ir atrás de Burki para substituir Kepa Arrizabalaga no golReal pode oferecer quatro jogadores em negociação por Paul Pogba E MAIS: