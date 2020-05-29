De Bruyne impõe condição para renovar com o Manchester City

Crédito: OLI SCARFF / AFP

De acordo com o jornal britânico 'The Sun', o belga Kevin De Bruyne está pronto para iniciar negociações de renovação do seu contrato com o Manchester City. A única condição que o jogador estabelece é que o clube consiga reverter a decisão da UEFA de retirá-lo das competições europeias por dois anos.

Neste sentido, o clube teria dito ao jogador na Inglaterra que está otimista com o apelo que fez à entidade europeia sobre a punição. Atualmente, o belga tem contrato com o City até junho de 2023 e caso o clube consiga reverter a situação, ele renovaria com a equipe dirigida por Pep Guardiola.

Cabe salientar que o Manchester City foi banido da Champions League por dois anos e recebeu uma multa de R$ 140 milhões por ter quebrado as regras do Fair Play Financeiro (FPF) da UEFA. Segundo a entidade, o clube teria maquiado os valores de patrocínio que recebia, indicando um número maior do que o real nos relatórios entregues à comissão.

Desde que chegou no City, em 2015, o meia já disputou 209 partidas e marcou 51 gols, sendo um dos destaques da equipe vice-líder da Premier League. Já pela seleção belga, o atleta fez 74 jogos com 19 gols no currículo. Vale lembrar, que ele foi um dos destaques da derrota do Brasil para a Bélgica na última Copa do Mundo.

A princípio, segundo o jornal britânico “The Telegraph”, as partidas do Campeonato Inglês terão início daqui a três semanas e os primeiros jogos serão no próximo dia 17 de junho. Manchester City e Arsenal duelam em jogo atrasado, assim como Aston Villa e Sheffield United. As demais rodadas devem acontecer a partir do dia 20 de junho.