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David Luiz, do Flamengo, comemora apoio da Nação no Maracanã: 'Motivo de satisfação e muita alegria'

O Flamengo contará com público no estádio para a partida desta noite, no Maracanã; mesmo de fora, David Luiz acompanhará o jogo no local...
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Publicado em 

15 set 2021 às 21:30

Publicado em 15 de Setembro de 2021 às 21:30

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta quarta-feira, David Luiz estará presente no Maracanã para acompanhar a partida do Flamengo contra o Grêmio, às 21h30, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro, que teve o primeiro contato com a torcida, comemorou a presença da Nação no estádio e ainda destacou que está no maior clube da América.> David Luiz é regularizado e dá mais um passo para estrear no Flamengo
- Saber que a gente está passando por um dos períodos mais difíceis que a gente passou ao longo das nossas vidas, estar finalmente se ajeitando novamente, se ajustando. Muitas famílias ficaram tristes, muitas famílias perderam familiares, foi difícil para todo mundo. E, finalmente, a gente poder está vivendo algo bonito como isso, estar vindo para o maior clube da América, e a torcida que está vindo para cá nesse dia, torcida voltando sem dúvida nenhuma é motivo de satisfação e muita alegria -disse David Luiz.
> Veja a tabela da Copa do Brasil
David Luiz, inclusive, esteve presente no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, no último domingo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. À época, o nome do jogo ainda não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário da CBF.
Na Copa do Brasil, o zagueiro não está inscrito, o que deve mudar caso o time avance na competição. Além de David Luiz, Diego, Diego Alves, Filipe Luís e Willian Arão, que não foram relacionados para a partida, estão no Maracanã para acompanhar o Rubro-Negro.

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