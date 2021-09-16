David Luiz, do Flamengo, comemora apoio da Nação no Maracanã: 'Motivo de satisfação e muita alegria'

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Nesta quarta-feira, David Luiz estará presente no Maracanã para acompanhar a partida do Flamengo contra o Grêmio, às 21h30, em partida válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. O zagueiro, que teve o primeiro contato com a torcida, comemorou a presença da Nação no estádio e ainda destacou que está no maior clube da América.> David Luiz é regularizado e dá mais um passo para estrear no Flamengo

- Saber que a gente está passando por um dos períodos mais difíceis que a gente passou ao longo das nossas vidas, estar finalmente se ajeitando novamente, se ajustando. Muitas famílias ficaram tristes, muitas famílias perderam familiares, foi difícil para todo mundo. E, finalmente, a gente poder está vivendo algo bonito como isso, estar vindo para o maior clube da América, e a torcida que está vindo para cá nesse dia, torcida voltando sem dúvida nenhuma é motivo de satisfação e muita alegria -disse David Luiz.

> Veja a tabela da Copa do Brasil

David Luiz, inclusive, esteve presente no jogo do Flamengo contra o Palmeiras, no último domingo, válido pela 20ª rodada do Brasileirão. À época, o nome do jogo ainda não havia sido publicado no Boletim Informativo Diário da CBF.