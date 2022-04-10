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  • David Braz analisa possibilidades do Fluminense no Brasileirão: 'Também queremos entrar na briga'
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David Braz analisa possibilidades do Fluminense no Brasileirão: 'Também queremos entrar na briga'

Zagueiro tricolor avalia atuação e fala sobre as chances do Tricolor no campeonato em 2022...
LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 21:11

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 21:11

Após o empate entre Fluminense e Santos por 0 a 0, o zagueiro David Braz falou sobre a atuação da equipe tricolor no Maracanã na estreia do Brasileirão. Para ele, o time fez uma boa atuação, apesar da falta de gols:- Parte dos torcedores ficaram chateados, mas a torcida apoiou bastante. Entendo que ficaram chateados pelo resultado que não queríamos, mas faz parte. Temos que seguir trabalhando. Acho que fizemos um grande jogo e pressionamos o Santos. Só faltou o gol.
+VÍDEO: Veja os melhores momentos de Fluminense 0 x 0 Santos
Braz ainda comentou sobre as chances do Fluminense neste Brasileirão, e que há outras equipes que estão com vantagem, mas não descartou a possibilidade de uma briga por título:​- Todos os grandes são favoritos. Tem equipes que se reforçaram bem e estas acabam saindo na frente como nos últimos anos com Atlético-MG, Flamengo e Palmeiras. Vejo outras equipes que estão se reforçando bem. É questão de encaixar, também tem isso. As coisas acontecem dentro de campo.. Coloco o Corinthians e o Inter também na briga. Também queremos entrar nesse ''bolo" e brigar por esse título.
Crédito: DavidBrazcomentasobreaatuaçãodotimedoFluminense(Divulgação/Fluminense

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