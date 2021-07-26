Das expulsões à redenção: o mundo gira, e Bruno Gomes deverá seguir titular do Vasco

O mundo dá voltas. Se no final do mês passado Bruno Gomes estava sendo execrado, a noite do último sábado foi redentora. Foram duas expulsões em uma semana, a segunda delas com cinco minutos de jogo; deixou o campo chorando, foi afastado pela antiga comissão técnica, mas logo voltou. E na estreia de Lisca no Vasco, o volante também brilhou. E pode vir mais por aí.Bruno começou de titular no meio de semana, por conta da lesão de Andrey no aquecimento, e foi mantido pelo novo treinador. Uma assistência, dois desarmes, 31 passes certos e cinco errados, duas faltas cometidas e o mesmo número de sofridas: duas. Números do Footstats.
- Conversei bastante com ele. Novo treinador, conta zerada. E a resposta dele foi muito positiva - analisou Lisca, depois da vitória sobre o Guarani.
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E a tendência do camisa 23 é seguir como titular. Porque mesmo se, por acaso, Lisca for preservar jogadores contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, as opções para o meio-campo estão reduzidas: Romulo, Michel e Andrey estão no departamento médico.
Chance para Bruno Gomes comprovar e manter a boa fase.