Das expulsões à redenção: o mundo gira, e Bruno Gomes deverá seguir titular do Vasco

O mundo dá voltas. Se no final do mês passado Bruno Gomes estava sendo execrado, a noite do último sábado foi redentora. Foram duas expulsões em uma semana, a segunda delas com cinco minutos de jogo; deixou o campo chorando, foi afastado pela antiga comissão técnica, mas logo voltou. E na estreia de Lisca no Vasco, o volante também brilhou. E pode vir mais por aí.Bruno começou de titular no meio de semana, por conta da lesão de Andrey no aquecimento, e foi mantido pelo novo treinador. Uma assistência, dois desarmes, 31 passes certos e cinco errados, duas faltas cometidas e o mesmo número de sofridas: duas. Números do Footstats.