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futebol

Das expulsões à redenção: o mundo gira, e Bruno Gomes deverá seguir titular do Vasco

Meio-campista chegou a sair chorando de campo um mês atrás, após um cartão vermelho com cinco minutos de jogo. No último sábado, porém, teve atuação destacada...

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 jul 2021 às 07:30
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco da Gama
O mundo dá voltas. Se no final do mês passado Bruno Gomes estava sendo execrado, a noite do último sábado foi redentora. Foram duas expulsões em uma semana, a segunda delas com cinco minutos de jogo; deixou o campo chorando, foi afastado pela antiga comissão técnica, mas logo voltou. E na estreia de Lisca no Vasco, o volante também brilhou. E pode vir mais por aí.Bruno começou de titular no meio de semana, por conta da lesão de Andrey no aquecimento, e foi mantido pelo novo treinador. Uma assistência, dois desarmes, 31 passes certos e cinco errados, duas faltas cometidas e o mesmo número de sofridas: duas. Números do Footstats.
- Conversei bastante com ele. Novo treinador, conta zerada. E a resposta dele foi muito positiva - analisou Lisca, depois da vitória sobre o Guarani.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
E a tendência do camisa 23 é seguir como titular. Porque mesmo se, por acaso, Lisca for preservar jogadores contra o São Paulo, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, as opções para o meio-campo estão reduzidas: Romulo, Michel e Andrey estão no departamento médico.
Chance para Bruno Gomes comprovar e manter a boa fase.

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