Danilo projeta novos objetivos pelo Ajax: 'Quero conquistar meu espaço'

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

Vivendo a expectativa do anúncio do calendário da temporada 2020/2021, o atacante Danilo, do Ajax (HOL), sonha com a sua temporada de afirmação no clube holandês. Após estrear na equipe principal, disputar um torneio europeu e assinalar seu primeiro gol, o brasileiro visualiza feitos maiores nas próximas competições com a histórica camisa do maior clube da Holanda.

- Tenho grandes objetivos e muita esperança em realizá-los na temporada que se iniciará em breve. Quero conquistar meu espaço definitivamente no elenco profissional, mostrar cada vez mais o meu talento e ajudar o Ajax a ser campeão. Essas são minhas metas imediatas e tenho certeza que estão ao meu alcance - declarou.

Desde sua chegada ao clube europeu em 2017, Danilo mantém uma boa média de gols. Somando os jogos realizados pelo Ajax B e pelo time principal, o paulista soma 25 gols em 45 jogos. O camisa 47 fala da importância de ter números tão representativos.